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    Посольство США в Україні зняло ролик про Геловін та висміяло російську дезінформацію

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    Нічого особливого, звичайний день у посольстві США в Києві - Посольство США в Україні зняло ролик про Геловін та висміяло російську дезінформацію
    Нічого особливого, звичайний день у посольстві США в Києві
    Фото: скріншот із відео

    Дипломати оприлюднили кумедний ролик

    Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні оприлюднило кумедний ролик до Геловіну. Відео виклали на Facebook-сторінці амбасади.

    За сюжетом, білоголовий орлан приходить на роботу у посольство, бере каву у жінки, голова якої наскрізь проштрикнута ножем, а потім вручає звіт колезі з обличчям Ліхтаря Джека. Між ними відбувається діалог:

    «Ось звіт, про який ти запитував.

    – О, чудово, дякую.

    – Про що звіт?

    – Російська дезінформація.

    – О, жахіття!»

    «Звичайний день у посольстві США в Києві. Веселого Гелловіну!», – ідеться у підписі до ролика.

    Раніше напередодні 30-ї річниці Дня Незалежності України українські та американські співробітники посольства США у Києві заспівали вітальну пісню.

    На кадрах під спів дипломатів показали найбільш знакові події співпраці України та США, зокрема спільні військові навчання. Також на відео показали українську столицю, над якою майорить синьо-жовтий прапор.

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    Теги: США прапор військові навчання військові посольство навчання Геловін дезінформація
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    Посольство США в Україні зняло ролик про Геловін та висміяло російську дезінформацію