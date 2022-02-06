Український документальний фільм переміг на кінофестивалі у Швеції

Стрічка вдруге здобуває перемогу на престижних кінофестивалях

Дансько-українсько-шведський фільм виграв на найбільшому у Скандинавії кінофестивалі Göteborg Film Festival, повідомив документаліст Азад Сафаров, який був другим режисером та лінійним продюсером фільму.

Стрічка «Будинок зі скалок» (A House Made of Splinters) отримала нагороду – найкращий документальний фільм.

«Це наша прем’єра у Європі (після прем’єри в США). Другий фестиваль – і друга перемога! Дуже вдячні героям фільму, які поділились із нами своїми історіями. Маргарито Миколаївно, Ольго Вікторівно – це все завдяки вам», – написав він.

Göteborgs filmfestival – щорічний кінофестиваль у Гетеборзі, Швеція. Вперше був проведений в 1979 році. На першому Гетеборзькому кінофестивалі в трьох залах було показано 17 фільмів, які подивилося три тисячі відвідувачів.

Сафаров також поділився коментарями журі щодо фільму: «Неймовірно красивий фільм, із поетичними незабутніми кадрами, який дає голос важким дитячим історіям, на фоні жахливої війни».

кадр із фільму

Він повідомив, що фільм був фінансований «ДержКіно України» і незабаром приїде на фестиваль Docudays у Києві, на якому відбудеться прем’єрний показ.

Стрічка «Будинок зі скалок» спільного виробництва Данії, Швеції, Фінляндії та України. Робота над фільмом тривала на Донбасі понад два роки. У ньому розповідається про соціальних працівників, які працюють в особливому дитбудинку на Сході України та створюють безпечний простір для дітей. Цей фільм також був створений за підтримки Держкіно.

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