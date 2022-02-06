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    Український документальний фільм переміг на кінофестивалі у Швеції

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    Фестиваль почався 28 січня і закінчився 6 лютого - Український документальний фільм переміг на кінофестивалі у Швеції
    Фестиваль почався 28 січня і закінчився 6 лютого
    фото з відкритих джерел

    Стрічка вдруге здобуває перемогу на престижних кінофестивалях

    Дансько-українсько-шведський фільм виграв на найбільшому у Скандинавії кінофестивалі Göteborg Film Festival, повідомив документаліст Азад Сафаров, який був другим режисером та лінійним продюсером фільму.

    Стрічка «Будинок зі скалок» (A House Made of Splinters) отримала нагороду – найкращий документальний фільм.

    «Це наша прем’єра у Європі (після прем’єри в США). Другий фестиваль – і друга перемога! Дуже вдячні героям фільму, які поділились із нами своїми історіями. Маргарито Миколаївно, Ольго Вікторівно – це все завдяки вам», – написав він.

    Göteborgs filmfestival – щорічний кінофестиваль у Гетеборзі, Швеція. Вперше був проведений в 1979 році. На першому Гетеборзькому кінофестивалі в трьох залах було показано 17 фільмів, які подивилося три тисячі відвідувачів.

    Сафаров також поділився коментарями журі щодо фільму: «Неймовірно красивий фільм, із поетичними незабутніми кадрами, який дає голос важким дитячим історіям, на фоні жахливої війни».

    кадр із фільму

    кадр із фільму

    Він повідомив, що фільм був фінансований «ДержКіно України» і незабаром приїде на фестиваль Docudays у Києві, на якому відбудеться прем’єрний показ.

    Стрічка «Будинок зі скалок» спільного виробництва Данії, Швеції, Фінляндії та України. Робота над фільмом тривала на Донбасі понад два роки. У ньому розповідається про соціальних працівників, які працюють в особливому дитбудинку на Сході України та створюють безпечний простір для дітей. Цей фільм також був створений за підтримки Держкіно.

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    Теги: Швеція кіно Україна фестиваль фільм
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    Український документальний фільм переміг на кінофестивалі у Швеції