Швеція вирішила не подавати заявку на членство в НАТО

Глава МЗС країни Анн Лінде заявила, що безпекова політика Швеції залишається незмінною

Уряді Швеції відмовився подавати заявку на вступ в НАТО. Це стало відомо із зовнішньополітичної декларації 2022 року, яку підписала глава МЗС країни Анн Лінде, що оприлюднена на сайті уряду Швеції.

«Право на вибір власної безпекової політики має центральне значення для нашої безпеки. Уряд не має наміру подавати заявку на членство в НАТО. Наша безпекова політика залишається незмінною. Наша неучасть у військових союзах служить нам і сприяє стабільності та безпеці у Північній Європі», – йдеться у документі.

За Лінде, такий курс країни передбачає активну, широку та відповідальну безпекову політику та зовнішню політику у поєднанні з поглибленням оборонної співпраці, у тому числі трансатлантичного.

«Наша ситуація із безпекою серйозна. Дедалі більше спостерігається конфронтаційна риторика і військові дії Росії, як видимі, і таємні. Посилена російська військова присутність біля кордонів України та вимоги Росії щодо гарантій безпеки загрожують самій суті європейського порядку безпеки», – зазначила Лінде.

Вона наголосила, що порядок європейської безпеки не підлягає обговоренню. Захист суверенітету та територіальної цілісності України має важливе значення для безпеки Європи загалом. «Україна, як і Швеція, має право робити свій власний вибір безпекової політики. Росія не має права диктувати їх за допомогою погроз та насильства. Норми міжнародного права про державний суверенітет та політичну незалежність є частиною європейського порядку безпеки», – резюмувала глава МЗС Швеції.

Як раніше повідомлялося, Сполучені Штати завжди заявляли, що будуть раді розглянути заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, якщо вони надійдуть.