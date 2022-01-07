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    Швеція не погоджується на російські «гарантії безпеки» в Європі

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    Режим європейської безпеки не підлягає обговоренню &ndash; прем'єр-міністерка Швеції - Швеція не погоджується на російські «гарантії безпеки» в Європі
    Режим європейської безпеки не підлягає обговоренню – прем'єр-міністерка Швеції
    фото з відкритих джерел

    Андерсон обговорила ситуацію в Україні з президентом Фінляндії

    Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерсон відреагувала на запропоновані Росією так звані «гарантії безпеки» в Європі. За її словами, Швеція сама вирішує свою політику та політику безпеки, а також з ким співпрацювати. Про це повідомляє пресслужба прем'єрки Швеції.

    Андерсон розповіла, що вже обговорила ситуацію в Україні та навколо неї з президентом Фінляндії та готується до розмови з генеральним секретарем НАТО.

    «Режим європейської безпеки не підлягає обговоренню... Міжнародне право необхідно поважати та дотримуватися. Це включає право кожної держави самостійно приймати власний вибір політики безпеки», – заявила вона.

    Нагадаємо, 10 січня у Женеві відбудуться переговори США та Росії щодо «гарантій безпеки», які включають заборону на вступ України в НАТО.

    Як відомо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

    Під час розмови Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО.

    Раніше Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вирішив скликати засідання Ради НАТО – Росія на 12 січня.

    За даними джерела в Альянсі, всі питання, пов'язані з майбутніми переговорами, активно обговорюються з Москвою.

    Як відомо, Росія висунула НАТО і США свої «пропозиції» щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва вимагає, аби НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну.

    Теги: Швеція Росія США НАТО
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    Швеція не погоджується на російські «гарантії безпеки» в Європі