Швеція не погоджується на російські «гарантії безпеки» в Європі

Андерсон обговорила ситуацію в Україні з президентом Фінляндії

Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерсон відреагувала на запропоновані Росією так звані «гарантії безпеки» в Європі. За її словами, Швеція сама вирішує свою політику та політику безпеки, а також з ким співпрацювати. Про це повідомляє пресслужба прем'єрки Швеції.

Андерсон розповіла, що вже обговорила ситуацію в Україні та навколо неї з президентом Фінляндії та готується до розмови з генеральним секретарем НАТО.

«Режим європейської безпеки не підлягає обговоренню... Міжнародне право необхідно поважати та дотримуватися. Це включає право кожної держави самостійно приймати власний вибір політики безпеки», – заявила вона.

Нагадаємо, 10 січня у Женеві відбудуться переговори США та Росії щодо «гарантій безпеки», які включають заборону на вступ України в НАТО.

Як відомо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Під час розмови Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО.

Раніше Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вирішив скликати засідання Ради НАТО – Росія на 12 січня.

За даними джерела в Альянсі, всі питання, пов'язані з майбутніми переговорами, активно обговорюються з Москвою.

Як відомо, Росія висунула НАТО і США свої «пропозиції» щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва вимагає, аби НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну.