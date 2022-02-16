Колишні очільники низки країн світу закликають захистити Україну

Сьогодні світ не сліпий. Ми можемо відрізнити правду від брехні

Дорогі співвітчизники,

На тлі зростання ризиків розгортання широкомасштабного військового конфлікту в Європі колишні глави держав країн Європи та Близького Сходу підписали спільний заклик до міжнародної спільноти вжити дієвих заходів для запобігання подальшій ескалації неоголошеної війни Росії проти України.

Лист був надісланий Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, щоб спонукати Організацію Об’єднаних Націй застосувати весь свій вплив для протистояння сучасній загрозі світовій безпеці й миру і зупинити агресивні плани Росії.

Рішучість та відвага протистояти руйнуванню світового правопорядку

Ми, нижчепідписані колишні лідери та представники громадянського суспільства країн Європейського Союзу, Балкан, Східної Європи, Близького Сходу та Північної Америки, висловлюємо спільну тривогу з приводу стрімко наростаючої небезпеки широкомасштабного збройного конфлікту, який загрожує суверенітету, політичній незалежності, єдності й територіальній цілісності України.

Міждержавний конфлікт Росії з Україною, який триває восьмий рік та призвів до незаконної окупації та спроби анексії величезних частин території України, становить важкий виклик міжнародному безпековому порядку.

Гуманітарна ціна конфлікту є вкрай сумною. Лише військові дії забрали життя 14 тисяч осіб, поранено понад 25 тисяч, а понад 1,4 мільйона людей були змушені покинути свої домівки. Масові та системні порушення прав людини калічать життя мільйонів українців, які залишаються на окупованих територіях.

На жаль, міжнародне співтовариство до сьогоднішнього дня не змогло знайти вирішення для цього конфлікту за допомогою наявних механізмів міжнародного права. Особливо непокоїть те, що міжнародні організації, яким надано повноваження підтримувати мир у всьому світі, не змогли забезпечити виконання засадничих норм міжнародного права, без яких не можуть існувати мир, безпека та процвітання.

Внаслідок цієї неспроможності захистити міжнародний правопорядок, ми спостерігаємо подальшу дестабілізацію в регіоні, зростання ризиків для безпеки всього європейського континенту та нові глобальні загрози для миру.

Ми б'ємо на сполох щоб запобігти розгортанню незворотного руйнівного сценарію. Уроки гіркого досвіду двадцятого століття повинні спонукати кожного присвятити всі зусилля задля того щоб зупинити ескалацію конфлікту. В наших спільних інтересах підтримувати міжнародний правопорядок, який грунтуватиметься на правилах, позаяк лише за таких умовах може посилюватися захист прав людини та зміцнюватись національний суверенітет й територіальна цілісність, як це закріплено в Статуті ООН.

Сьогодні світ не сліпий. Ми можемо відрізнити правду від брехні. Ми маємо мудрість бачити катастрофічні наслідки шляху руйнування для нашого майбутнього. І ми повинні бути сповнені рішучості протистояти сучасним загрозам миру у всьому світі.

Україна, як країна-засновниця Організації Об’єднаних Націй та держава, котра зробила один із найбільших внесків у глобальний мир і безпеку, добровільно відмовившись від третього за величиною ядерного арсеналу в світі, повинна отримати повну підтримку з боку міжнародної спільноти.

Щоб продемонструвати свою відданість миру, безпеці та справедливості, наші уряди повинні вжити рішучих і своєчасних дій для відновлення миру та безпеки в Україні та захистити заснований на правилах міжнародний порядок, котрий грунтується на принципі рівності суверенних націй, засудженні спроб створити сфери впливу та відстоюванні прав людини як основи миру й стабільності.

Наші уряди повинні створювати умови, за яких підтримуються фундаментальні принципи міжнародного порядку. У нас є інструменти, і ми повинні ними користуватися. Настійне дотримання міжнародного права може стати серйозним стримуючим фактором для будь-яких агресивних суб’єктів, які переслідують зловмисні плани, намагаючись змінити наш світ.

Ми закликаємо лідерів Сполучених Штатів, Європейського Союзу, країн G20 сформувати єдиний фронт у час безпрецедентного виклику глобальному миру та безпеці.

Ми також закликаємо міжнародне співтовариство надати матеріальну, фінансову та військову допомогу уряду України для законного захисту від російської агресії .

Усі наші нації відчують важкі наслідки від демонтажу чи послаблення міжнародного правопорядку. Якщо ми хочемо, щоб світ процвітав в атмосфері глобальної безпеки й миру, ми повинні відкинути будь-які спроби підриву засадничих підвалин сучасного міжнародного правопорядку.

Ми повинні знайти рішучість та сміливість протистояти будь-яким порушенням міжнародного права. Забезпечуючи мир і стабільність в Україні, та захищаючи її територіальну цілісність, наші уряди також захищатимуть безпеку й мир на всьому європейському континенті та за його межами. Це допоможе зробити світ безпечнішим для усіх.

Підписи

Bertie Ahern, Prime Minister of Ireland, 1997-2008

Abdulaziz Altwaijri, former Director General of ISESCO

Jan Fisher, Prime Minister of the Czech Republic, 2009-2010

Toomas Hendrik Ilves, President of Estonia, 2006-2016

Kerry Kennedy, President Robert F. Kennedy Human Rights.

Aleksandr Kwasniewski, President of Poland, 1995-2005

Leonid Kuchma, President of Ukraine, 1994-2005

Zlatko Lagumdzija, Prime Minister of Bosnia and Herzegovina, 2001-2002, deputy Prime Minister, 2012-2015

Igor Luksic, Prime Minister of Montenegro, 2010-2012

Rexhep Meidani, President of Albania, 1997-2002

Amre Moussa, Secretary General Arab League, 2001-2011

Rovshan Muradov, Secretary General NGIC

Francis O’Donnel, Ambassador, Member Institute of International and European Affairs, Ireland

Rosen Plevneliev, President of Bulgaria, 2012-2017

Paul Revay, former Director Trilateral Europe

Rosalia Arteago Serrano, President of Ecuador, 1997

Shuvaloy Majumdar, Foreign Policy Program Director & Munk Senior Fellow, Macdonald Laurier Institute, Canada

Petar Stoyanov, President of Bulgaria, 1997-2002

Laimdota Straujuma, Prime Minister of Latvia, 2014-2016

Ismail Serageldin, Vice-President of the World Bank, 1992-2000

Eka Tkeshelashvili, Deputy Prime Minister of Georgia, 2010-2012

Vaira Vike-Freiberga, President of Latvia, 1999-2007

Kateryna Yushchenko, First Lady of Ukraine, 2005-2010

Viktor Yushchenko, President of Ukraine, 2005-2010

Valdis Zatlers, President of Latvia, 2007-2011

Джерело: блог Віктора Ющенка

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