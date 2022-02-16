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    Думки вголос

    Байден перетворюється на Рейгана, який похоронив СРСР

    Байден сказав, що якщо Росія все ж таки зважиться на вторгнення &ndash; це буде другий Афганістан - Байден перетворюється на Рейгана, який похоронив СРСР
    Байден сказав, що якщо Росія все ж таки зважиться на вторгнення – це буде другий Афганістан

    Байден не назвав Росію Імперією Зла, але...

    Мовою оригіналу

    Экстренное выступление Президента США по поводу вторжения СССР 2.0 – беспрецедентное событие само по себе. В новейшей истории такого еще не было. Крайний раз такое было, когда СССр 1.0 вторгся в Афганистан.

    Байден не назвал Россию Империей Зла, но остальное все сказано было четко. «Источником нашей решимости и силы являются ценности, которые мы разделяем» – это програмная речь. Если война все же будет, это будут цитировать в учебниках истории.

    В двух словах, Байден сказал, что если Россия все же решится на вторжение – это будет вторая Корея. Второй Вьетнам. Второй Афганистан.

    Ну, что же. Похоже, вместе с СССР 2.0 народился и Рейган 2.0. Славимо его.

    И реинкарнация Тетчер тоже очень удачно подоспела.

    Тот похоронил первую версию, этот, если вторжение все же будет, возможно, похоронит вторую.

    Ну… Что тут сказать.

    Да будет так.

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США Джозеф Байден Путін
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    Байден перетворюється на Рейгана, який похоронив СРСР