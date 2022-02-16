Байден перетворюється на Рейгана, який похоронив СРСР

Байден сказав, що якщо Росія все ж таки зважиться на вторгнення – це буде другий Афганістан

Байден не назвав Росію Імперією Зла, але...

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Экстренное выступление Президента США по поводу вторжения СССР 2.0 – беспрецедентное событие само по себе. В новейшей истории такого еще не было. Крайний раз такое было, когда СССр 1.0 вторгся в Афганистан.

Байден не назвал Россию Империей Зла, но остальное все сказано было четко. «Источником нашей решимости и силы являются ценности, которые мы разделяем» – это програмная речь. Если война все же будет, это будут цитировать в учебниках истории.

В двух словах, Байден сказал, что если Россия все же решится на вторжение – это будет вторая Корея. Второй Вьетнам. Второй Афганистан.

Ну, что же. Похоже, вместе с СССР 2.0 народился и Рейган 2.0. Славимо его.

И реинкарнация Тетчер тоже очень удачно подоспела.

Тот похоронил первую версию, этот, если вторжение все же будет, возможно, похоронит вторую.

Ну… Что тут сказать.

Да будет так.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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