Росія продовжує військове нарощування навколо України – Столтенберг

Столтенберг: «Ми не бачимо ніякого відведення російських сил. І це суперечить заявам про дипломатичні зусилля»

У Північноатлантичному альянсі поки що не бачать ознак відведення російських військ від українських кордонів. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед міністерською зустріччю у Брюсселі, пише «Європейська правда».

«Ми чули від Москви про готовність продовжувати дипломатичні зусилля, але поки що ми не бачимо ніякої деескалації на місцях. Навпаки, схоже, Росія продовжує військове нарощування», – зазначив Столтенберг.

Він додав, що заяви, які вчора пролунали із Москви, надають підстави для обережного оптимізму, тому що це був меседж про дипломатію. «Але в той де час ми не бачимо ніякого відведення російських сил. І це суперечить заявам про дипломатичні зусилля. Тоже необхідно побачити чи справді буде російське відведення, ми уважно моніторимо ситуацію навколо України. І ми бачимо, що вони збільшують кількість військ, тому поки що немає деескалації», – сказав Столтенберг.

Генсек нагадав, що в НАТО поки не отримали відповіді від РФ на їхні письмові пропозиції, які були надіслані 26 січня. «Ми хочемо повторити наш меседж Росії, що ми готові сісти і вести дискусію з ними. Але водночас ми готуємося до найгіршого. І якщо Росія знову вторгнеться в Україну, то заплатить високу ціну. І ми продовжимо викривати плани та дії РФ, щоб ускладнити проведення агресивних дій проти України», – наголосив Столтенберг.

Столтенберг висловив надію, що Росія приєднається до діалогу і вибере дипломатію замість конфронтації.

Нагадаємо, Кремль зробив заяву щодо можливості визнання Росією «Л/ДНР».

Сьогодні, 16 лютого, Росія заявила, що відводить частину військ з окупованого Криму. Також 15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило, що Південний та Західний військові округи у вівторок починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.Пізніше цю інформацію прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.