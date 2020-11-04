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    Польща вводить суворі обмеження через коронавірус

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    Якщо кількість інфікованих перевищить 70-75 випадків на 100 тисяч населення, то в Польщі буде запроваджено національний карантин і заборона на поїздки, - уряд - Польща вводить суворі обмеження через коронавірус
    Якщо кількість інфікованих перевищить 70-75 випадків на 100 тисяч населення, то в Польщі буде запроваджено національний карантин і заборона на поїздки, - уряд

    Суворі карантинні обмеження діятимуть з 7 листопада і протягом трьох тижнів

    Польща через зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом вводять ряд нових карантинних обмежень, що набудуть чинності з 7 листопада. Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє телеканал TVN24.

    Зазначається, що суворі обмеження діятимуть протягом трьох тижнів – до 29 листопада.

    «З суботи повністю закриються театри, кінотеатри, музеї, художні галереї, громадські та музичні центри. Також будуть введені обмеження на перебування людей в церквах і магазинах. Номери в готелях стануть доступні тільки для гостей, які перебувають у відрядженні. А  понеділка, 9 листопада, учні всіх класів шкіл перейдуть на дистанційне навчання. Раніше дистанційно навчалися учні 4-8 класів і середніх шкіл», – йдеться у повідомленні.

    Прем'єр також заявив, що якщо кількість інфікованих перевищить 70-75 випадків на 100 тисяч населення, то в Польщі буде запроваджено національний карантин і заборона на поїздки.

    Як повідомлялося наприкінці жовтня, у Польщі за добу зафіксували рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом.

    Нагадаємо, у світі станом на 4 листопада коронавірусом заразилися вже 47 982 409 людина. Від початку пандемії одужало 34 431 514 особи, а кількість померлих зросла до 1 222 683 людей.

    Польща навчання карантин населення учні коронавірус
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