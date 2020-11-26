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    У світі

    Принц і принцеса Швеції захворіли на Covid-19

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    З ними на ізоляції знаходяться двоє дітей - Принц і принцеса Швеції захворіли на Covid-19
    З ними на ізоляції знаходяться двоє дітей

    У подружжя спостерігаються легкі симптоми Covid-19

    Шведський принц Карл Філіп і його дружина принцеса Софія заразилися коронавірусом. Про це повідомляє Aftonbladet з посиланням на заяву королівського палацу Швеції.

    Вони лікуються у своєму будинку в Стокгольмі. З ними на ізоляції знаходяться двоє дітей.

    Незабаром тест на коронавірус повинні зробити король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія, а також принцеса Вікторія, донька і сестра Карла Філіпа, і її чоловік принц Даніель.

    Зазначимо, що навесні принцеса Софія працювала волонтером в одну з лікарень Стокгольма, де лікували інфікованих коронавірусом. До останнього часу вона працювала там на пів ставки.

    Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що британський принц Вільям перехворіла на важку форму коронавірусу. Герцог Кембридзький отримав позитивний тест на коронавірус ще у квітні, але офіційно про його хвороби не повідомлялося.

    Теги: чоловік дружина коронавірус
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