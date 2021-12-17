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    Швейцарія оголосила про посилення карантинних обмежень

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    Уряд Швейцарії поширить вимогу надавати докази Covid-вакцинації або одужання від хвороби на багато закритих закладі - Швейцарія оголосила про посилення карантинних обмежень
    Уряд Швейцарії поширить вимогу надавати докази Covid-вакцинації або одужання від хвороби на багато закритих закладі
    Фото: Anadolu Agency/Getty Images

    Нові обмеження діятимуть до 24 січня 2022 року

    Швейцарія оголосила про наміри посилити карантинні заходи через ситуацію с поширенням коронавірусу. Про це повідомляє The Guardian.

    З наступного понеділка уряд Швейцарії поширить вимогу надавати докази Covid-вакцинації або одужання від хвороби на багато закритих закладів, зокрема, на ресторани.

    У таких місцях, як дискотеки та бари, де носять маски рідше, відвідувачі повинні будуть показати негативний результат тесту.

    Нові заходи, які діятимуть до 24 січня, також вимагатимуть від людей працювати вдома та обмежувати приватні зібрання до 10 осіб, якщо хтось із присутніх не був вакцинований чи одужав від Covid.

    Уряд Швейцарії також заявив, що замовляє по 7 мільйонів доз у Moderna, Pfizer і BioNTech на другу половину наступного року, щоб збільшити свої запаси до 34 мільйонів доз.

    Нагадаємо, з 16 грудня Італія ввела обмеження на в'їзд для українців, включаючи повністю вакцинованих від коронавірусу. Виняток становлять лише ті громадяни України, які мають посвідку на проживання, приїжджають в країну для навчання, роботи, лікування або відвідування родичів. Обмеження діятимуть до 31 січня наступного року.

    Також Фінляндія посилила правила в'їзду до країни.

    Крім того Греція посилює правила в'їзду в країну з 19 грудня.

    До 29 грудня Ізраїль продовжив заборону на в’їзд та виїзд з країни.

    Теги: Швейцарія хвороби карантин коронавірус
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    Швейцарія оголосила про посилення карантинних обмежень