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    Думки вголос

    «Омікрон» стане домінуючим штамом вже на початку 2022 року

    Людство ще довго страждатиме від пандемії - «Омікрон» стане домінуючим штамом вже на початку 2022 року
    Людство ще довго страждатиме від пандемії
    ілюстрація з відкритих джерел

    Все більше країн виявляють новий різновид коронавірусу

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    Существует «очень высокий» риск того, что вариант Covid-19 Omicron станет доминирующим в Европе к началу следующего года и приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей, сообщает орган общественного здравоохранения Европейского Союза.

    Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил в своем отчете, что опасный вариант Omicron, вероятно, обгонит Delta в течение первых двух месяцев 2022 года.

    ECDC сказал, что данных еще недостаточно для оценки степени тяжести заболевания, вызванного вариантом Omicron. Однако даже если тяжесть Covid-19, вызванного им, была ниже, чем вызванная Delta, повышенная трансмиссивность быстро перевесила бы любые потенциальные преимущества.

    ECDC заявил, что без дальнейших мер по сокращению социальных контактов или увеличения числа ревакцинаций уровни передачи могут перегрузить системы здравоохранения.

    В тоже время, Южная Корея долгое время успешно отслеживала цепочки заражения, но в один из моментов все посыпалось. Китай пока держится (возможно), что будет дальше в Китае не факт что мы узнаем.

    Вчера в Южной Корее было выявлено 7622 новых случая и 62 летальных. Особенно впечатляет график летальных.

    Графік смертності та нових випадків за сім днів (джерело: facebook.com/evgeny.istrebin)
    Графік смертності та нових випадків за сім днів (джерело: facebook.com/evgeny.istrebin)

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    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Південна Корея Європа вакцинація коронавірус
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    «Омікрон» стане домінуючим штамом вже на початку 2022 року