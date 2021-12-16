Перша країна ЄС дозволила застосування таблеток Merck від коронавірусу

Данія першою в Євросоюзі дозволила застосування таблеток Merck від коронавірусу

Рекомендація стосується застосування для пацієнтів із групи ризику

Данія стала першою країною Євросоюзу, яка рекомендувала застосування таблеток «Молнупіравір» виробництва компанії Merck для лікування коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що застосування препарату стосується пацієнтів з групи ризику, зокрема людей похилого віку.

Держрегулятор вирішив, що переваги препарату переважують ризики для тих пацієнтів, які найбільше схильні до ризику тяжкого захворювання. Дозвіл має допомогти скоротити кількість госпіталізацій.

«Ми вважаємо, що переваги лікування (за допомогою Молнупавіру – ред.) переважають недоліки для тих пацієнтів, які найбільше ризикують серйозно захворіти на Covid-19», – заявила головний лікар Управління охорони здоров'я Кірстін Молл Харбо.

При цьому влада Данії усвідомлює, що ліки нові та їх ще не схвалив європейський регулятор, оскільки даних про використання таблеток мало.

Нагадаємо, в Україні тестуватимуть таблетки від Covid-19. Клінічні випробування проводитимуть препаратами від компаній Pfizer і Merck.

Як відомо, Британія стала першою в світі країною, яка дозволила використовувати таблетки «Молнупіравір» компанії Merck.

Також у Великій Британії стартувало випробування препарату, який допомагатиме хворим із постковідним синдромом.

Зазначимо, українські вчені винайшли пероральну Covid-вакцину.

Також у США компанія, що розробила пігулки від Covid-19, завищила вартість ліків у сорок разів.

Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила забезпечити бідні країни тестами і таблетками для хворих на Covid-19 за низькою ціною.

Тим часом з'ясувалося, що у 2020 році українці витратили 14 млрд грн на ліки без доведеної ефективності. Деякі з цих препаратів позиціонувалися як протидія Covid-19.