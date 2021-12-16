Греція посилює правила в'їзду в країну

Греція вимагатиме ПЛР-тест від усіх мандрівників, навіть вакцинованих від коронавірусу

Нові правила почнуть діяти із 19 грудня

Уряд Греції вирішив посилити правила в'їзду до країни. Зокрема всі приїжджі повинні будуть здавати тест на коронавірус. Про це повідомляє Bloomberg.

Нові правила почнуть діяти із 19 грудня.

Це стосується як повністю вакцинованих іноземців, так і тих, хто не має щеплення проти коронавірусу. Обмеженню підлягають також туристи із країн-членів Євросоюзу.

Без теста можуть в'їхати тільки ті мандрівники, які здійснюють транзит і перебували в іншій країні перед в'їздом до Греції менше 48 годин.

Уряд Греції ухвалив таке рішення через ризик поширення нового штаму вірусу Омікрон.

Греція наразі продовжує фіксувати високий щоденний приріст нових випадків коронавірусу, а також велику кількість нових госпіталізацій та смертей, пов'язаних з пандемією.

Європейська комісія заявила, що країни мають заздалегідь повідомляти органи ЄС про зміни у правилах подорожей.

Напередодні влада Італії продовжила надзвичайний стан до кінця березня.

Також сьогодні Польща посилила правила в'їзду для українців.

До слова, Кіпр змінює правила в'їзду через «Омікрон». Нещодавно Португалія змінила правила в’їзду для українських туристів. Крім того Румунія змінила правила в’їзду для українців.

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