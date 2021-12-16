Фінляндія посилила правила в'їзду до країни

Тест необхідно буде пройти до прибуття до Фінляндії

Фінляндія вимагатиме негативний тест на Covid-19 від мандрівників, як прибули з-за меж ЄС і Шенгенської зони

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії внесло до Державної ради пропозицію про посилення правил в'їзду до країни. Воно стосується необхідності перевірки тестів на коронавірус у прибулих до країни. Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Кріста Мікконен, цитує національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle.

Відповідно до пропозиції, всі пасажири, які прибувають до Фінляндії з-за меж Європейського Союзу та Шенгенської зони, повинні будуть надати довідку про негативний результат тесту на коронавірус.

Видання вказує, що необхідність у цьому виникла через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон». Нововведення набудуть чинності 21 грудня. Тест необхідно буде пройти до прибуття до Фінляндії.

Натомість Національний інститут охорони здоров'я та соціального добробуту Фінляндії THL наголошує, щоб довідку необхідно вимагати у громадян, які приїжджають із будь-якої країни.

Напередодні влада Італії продовжила надзвичайний стан до кінця березня.

Також сьогодні Польща посилила правила в'їзду для українців.

До слова, Кіпр змінює правила в'їзду через «Омікрон». Нещодавно Португалія змінила правила в’їзду для українських туристів. Крім того Румунія змінила правила в’їзду для українців.

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