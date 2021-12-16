Ізраїль продовжив заборону на в’їзд та виїзд з країни

Потрапити в Ізраїль або виїхати до країн із «червоного» списку можна лише після отримання спеціального дозволу

Ізраїль залишиться закритим щонайменше до 29 грудня

Влада Ізраїлю через пандемію коронавірусу вирішила продовжити заборону на в’їзд для іноземців до 29 грудня. Також продовжено обмеження на виїзд із країни, повідомляється на сторінці премʼєр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета у Facebook.

«Під час телефонного голосування уряд затвердив продовження правил, що обмежують вʼїзд та виїзд із Ізраїлю, на додаткові сім днів до середи, 29 грудня 2021 року», – написав він.

Окрім цього, міністри Ізраїлю схвалили внесення Великої Британії та Данії до списку «червоних» країн з 00:00 п’ятниці, 17 грудня. Потрапити в Ізраїль або виїхати до країн із «червоного» списку можна лише після отримання спеціального дозволу.

Цього тижня ізраїльські медики почали перше в світі дослідження четвертої дози вакцини.

До слова, Фінляндія посилила правила в'їзду до країни. Напередодні влада Італії продовжила надзвичайний стан до кінця березня. Також Польща посилила правила в'їзду для українців.

До слова, Кіпр змінює правила в'їзду через «Омікрон». Нещодавно Португалія змінила правила в’їзду для українських туристів.

Крім того Румунія змінила правила в’їзду для українців.