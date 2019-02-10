Сили коаліції в Афганістані за добу ліквідували понад 30 бойовиків



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Бойовики в Афганістані

В Афганістані триває операція проти бойовиків

В Афганістані за останню добу під час проведення спецоперації коаліційні сили і афганська армія в різних районах країни знищили щонайменше 30 бойовиків угруповання ІДІЛ і Талібан.

Про це повідомляє Khaama Press.

«В результаті авіаудару коаліції в районі Хугьяни провінції Нангархар загинули два бойовика ІДІЛ, а ще сім були вбиті під час аналогічних авіаударів, проведених в Мійці Гільменд і районі Чимтал провінції Балх», - йдеться в повідомленні.

В афганському місті Тарінкот сили спеціального призначення знищили 13 бойовиків Талібану, а також знищили два саморобні вибухові пристрої.

В провінції Кунар і Пактія також було знищено чотири бойовика спецназом Афганістану.

Нагадаємо, представники руху Талібан в середу знову нагадали про свою постійну вимогу щодо необхідності виведення всіх іноземних сил із Афганістану.

Раніше відомство Спеціального генерального інспектора США щодо відбудови Афганістану опублікувало щоквартальну доповідь щодо стану афганських збройних сил.