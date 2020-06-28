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    У світі

    Лукашенко «елегантно» потанцював з випускницями під пісню української співачки (відео)

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    Лукашенко «елегантно» потанцював з випускницями під пісню української співачки (відео)
    Скріншот з відео

    Білоруський лідер танцював під пісню, яку виконувала українська співачка Таїсія Повалій

    Танець президента Білорусії Олександра Лукашенко на республіканському балу випускників в Мінську потрапив на відео. Ролик опублікував Telegram-канал «Білорусь головного мозку».

    На кадрах видно, як білоруський лідер танцює в оточенні випускниць під пісню Таїсії Повалій. 

    Після урочистої частини заходу Лукашенко вирішив залишитися, щоб станцювати з випускниками в неформальній обстановці.

    У Білорусії 9 серпня відбудуться президентські вибори. Лукашенко, який має намір балотуватися на шостий термін, заявляв, що в країні хочуть влаштувати революцію. 25 червня він поскаржився на іноземне втручання в передвиборну кампанію. За його словами, російські Telegram-канали поширюють «моторошні фейки» для дискредитації білоруської влади.


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