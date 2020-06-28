Лукашенко «елегантно» потанцював з випускницями під пісню української співачки (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот з відео

Білоруський лідер танцював під пісню, яку виконувала українська співачка Таїсія Повалій

Танець президента Білорусії Олександра Лукашенко на республіканському балу випускників в Мінську потрапив на відео. Ролик опублікував Telegram-канал «Білорусь головного мозку».

На кадрах видно, як білоруський лідер танцює в оточенні випускниць під пісню Таїсії Повалій.

Після урочистої частини заходу Лукашенко вирішив залишитися, щоб станцювати з випускниками в неформальній обстановці.

У Білорусії 9 серпня відбудуться президентські вибори. Лукашенко, який має намір балотуватися на шостий термін, заявляв, що в країні хочуть влаштувати революцію. 25 червня він поскаржився на іноземне втручання в передвиборну кампанію. За його словами, російські Telegram-канали поширюють «моторошні фейки» для дискредитації білоруської влади.





Читайте також: