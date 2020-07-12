Лукашенко проголосив Білорусь раєм



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Лукашенко відзначив, що в Білорусі живе мудрий і сильний народ

«Для кожної людини рай знаходиться там, де і його серце» – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався в любові до рідної країни. Його слова наводить БЕЛТА.

Він назвав її раєм, підкресливши, що для кожної людини рай знаходиться там, де і його серце.

Глава республіки відзначив, що в Білорусі живе мудрий і сильний народ, який за всю свою історію пережив чимало бід і нещасть, але ніколи і ні перед ким не ставав на коліна. «Моє серце остаточно і безповоротно віддано цій землі і цим людям. Всім білорусам», – підкреслив Лукашенко.

Раніше Лукашенко заявив, що білоруський народ пережив чимало нещасть і бід, але ні перед ким не вставав на коліна і вистраждав право жити в своїй державі. За словами глави держави, вже не одне покоління живе в чистій, мирній і гарній країні. Він також додав, що білорусам треба об’єднатися і продовжувати працювати на благо країни.

Нагадаємо, у Білорусі суперники Лукашенка реєструються кандидатами у президенти з-за ґрат.

Як повідомлялося, президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що росіяни і українці заздрять білорусам, бо вони живуть в «безпечній, спокійній країні».

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