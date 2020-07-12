Лукашенко проголосив Білорусь раєм
«Для кожної людини рай знаходиться там, де і його серце» – Лукашенко
Президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався в любові до рідної країни. Його слова наводить БЕЛТА.
Він назвав її раєм, підкресливши, що для кожної людини рай знаходиться там, де і його серце.
Глава республіки відзначив, що в Білорусі живе мудрий і сильний народ, який за всю свою історію пережив чимало бід і нещасть, але ніколи і ні перед ким не ставав на коліна. «Моє серце остаточно і безповоротно віддано цій землі і цим людям. Всім білорусам», – підкреслив Лукашенко.
Нагадаємо, у Білорусі суперники Лукашенка реєструються кандидатами у президенти з-за ґрат.
Як повідомлялося, президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що росіяни і українці заздрять білорусам, бо вони живуть в «безпечній, спокійній країні».