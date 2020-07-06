Як Лукашенко прийшов на інтерв'ю з журналістом без взуття (відео)



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Лукашенко стверджує, що ходить босоніж, бо поважає працю прибиральниць

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прийшов на інтерв'ю без взуття. Відповідні кадри потрапили до відео «Президентський Пул. Фільм про журналістів, які працюють з Лукашенком» на YouTube-каналі «АТН: новини Білорусі та світу».

Журналіст Андрій Кривошеєв розповів, що Лукашенко пояснив це повагою до праці прибиральниць.

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«Поважаючи працю прибиральниць, я босоніж ходжу», - сказав білоруський диктатор, виходячи з ліфта.

Варто зазначити, що все інтерв'ю і журналіст, і президент Білорусії, провели без взуття.