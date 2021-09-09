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    Сингапурські дослідники навчили штучний інтелект виявляти глаукому на ранніх стадіях

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    Метод може використовуватися у місцях, де пацієнти не мають доступу до офтальмологів - Сингапурські дослідники навчили штучний інтелект виявляти глаукому на ранніх стадіях
    Метод може використовуватися у місцях, де пацієнти не мають доступу до офтальмологів
    Фото з відкритих джерел

    Глаукома може протікати безсимптомно до останніх стадій

    Вчені з Наньянського технологічного університету, що знаходиться у Сингапурі, спільно з медиками госпіталю Тан Ток Сенг розробили алгоритм на основі штучного інтелекту, який допоможе виявляти глаукому на ранніх стадіях. Про це повідомляє News-Medical.

    За словами вчених, у методі застосовані алгоритми, за допомогою яких можна відрізнити зорові нерви з глаукомою від здорових завдяки аналізу стереофонічних зображень очного дна. 2D-знімки сітківки, які були зняті з різних кутів, будуть об’єднуватися у тривимірне зображення. Він працює з точністю у 97 %.

    Глаукома може протікати безсимптомно до останніх стадій, через що її також називають «тихим викрадачем зору». Це є основною причиною незворотної сліпоти. Вона може вплинути на 111,8 мільйонів людей у всьому світі до 2040-го року в порівнянні з 76 мільйонами у 2020-му.

    На думку вчених, метод може використовуватися у місцях, де пацієнти не мають доступу до офтальмологів.

    Нагадаємо, влада Сінгапуру відкрила величезну плавучу сонячну ферму на Тенгеском водосховище. Інновиціонное підприємство, яке побудувала компанія Sembcorp Industries, є однією з найбільших електростанцій такого типу в світі.

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    Теги: наука хвороби Сингапур
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    Сингапурські дослідники навчили штучний інтелект виявляти глаукому на ранніх стадіях