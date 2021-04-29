British Petroleum буде виробляти в Іспанії зелений водень

Використання зеленого водню на нафтопереробному заводі дозволить скоротити викиди вуглекислого газу на 24 тис тонн в рік

Нафтогазовий концерн bp (до 2001 року – British Petroleum), енергетична компанія Iberdrola і іспанська газова компанія Enagas уклали угоду, яка передбачає будівництво на нафтопереробному заводі bp в іспанській провінції Кастельон (Валенсія) великої електролізної установки з виробництва екологічно чистого водню, – повідомляють Elektrovesti.

Електролізер потужністю 20 МВт буде працювати на поновлюваних джерелах енергії, в тому числі, від фотоелектричної сонячної станції потужністю 40 МВт. Передбачається, що в подальшому потужність електролізера збільшиться до 115 МВт, що стане найбільшим проектом з виробництва екологічно чистого водню в секторі нафтопереробки в Іспанії.

НПЗ в Кастельоні є найбільшим виробником і споживачем водню в автономному співтоваристві Валенсія. Новий проект забезпечить заміну сірого водню, який нафтопереробний завод використовує в процесі виробництва біопалива. Використання зеленого водню дозволить скоротити викиди вуглекислого газу на 24 тис тонн щорічно.

Iberdrola, одна з найбільших енергетичних компаній світу, розгорнула велику водневу активність. У компанії створено спеціальний підрозділ по водню. У 2020 році Iberdrola спільно з виробником хімічних добрив Fertiberia ініціювала в Іспанії найбільший в Європі гібридний енергетичний проект, в рамках якого буде проводитися зелений водень. В рамках цього проекту буде побудована електролізна установка потужністю 20 МВт.