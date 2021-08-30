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    У Сінгапурі відкрита величезна плавуча сонячна електростанція

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    Плавуча сонячна ферма компанії Sembcorp Industries - У Сінгапурі відкрита величезна плавуча сонячна електростанція

    Плавуча сонячна ферма компанії Sembcorp Industries

    Фото: Sembcorp Industries

    Площа електростанції – приблизно сорок п'ять футбольних полів

    Влада Сінгапуру відкрила величезну плавучу сонячну ферму на Тенгеском водосховище. Інновиціонное підприємство, яке побудувала компанія Sembcorp Industries, є однією з найбільших електростанцій такого типу в світі, – повідомляє Euronews.

    Електростанція потужністю 60 МВт складається з 122 тис сонячних панелей і займає площу в 45 га – це приблизно 45 футбольних полів. Об'єкт повинен допомогти Сінгапуру до 2025 року наростити виробництво сонячної енергії в чотири рази.

    Сінгапур, хоч і є маленькою острівною державою, має великі проблеми зі скороченням викидів. Країна займає 29 місце за обсягом вуглекислого газу на душу населення – за даними 2019 року на одну людину припадало 9,1 тонни. До того ж острів щільно заселений, тому досить складно виділити місце для впровадження «зелених» ініціатив.

    Цього року Сінгапур побудував вже одну плавучу сонячну електростанцію в протоці Джохор, по якому проходить кордон з Малайзією. До морського дна прикріпили близько 13 тис сонячних панелей, здатних виробляти 5 МВт електроенергії – цього достатньо для забезпечення 1,4 тис квартир.

    Сінгапур почав активно займатися «озелененням» своєї економіки. У найближчі роки в країні з'являться нові методи обліку викидів вуглекислого газу, а національним компаніям доведеться платити вищий податок на його емісію.

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    Теги: електроенергія Азія
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    У Сінгапурі відкрита величезна плавуча сонячна електростанція