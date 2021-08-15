Науковці назвали діяльність, яка викликає хвороби серця

Тривала діяльність в несприятливих умовах також поглиблюють проблеми зі здоров’ям

У НДІ медицини праці імені Ізмерова заявили, що перенапруження, фізичні навантаження, хімічні речовини, виробничий шум, високі і низькі температури викликають проблеми з серцево-судинною системою. Про це повідомляють росЗМІ.

Фахівці розповіли, що робота, пов’язана з психологічним і фізичним перенапруженням негативно впливає на людей і призводить до захворювань серця. Експерти назвали й інші чинники, які негативно впливають на організм: серед них використання аерозолів, вібрація, виробничий шум, електромагнітне випромінювання, тепловий і холодовий вплив, а також застосування свинцю, ртуті, бензолу та марганцю.

Крім того, вчені пояснили, який тип діяльності погіршує здоров’я працівників. Так, монотонна праця, низька фізична активність (гіпокінезія) і розумове перенапруження разом з виробничими обставинами чинять негативний вплив на людину. Довга діяльність в несприятливих умовах також поглиблюють проблеми зі здоров’ям.

«Кардіоваскулярні захворювання (захворювання серця і кровоносних судин) експерти ВООЗ відносять до виробничо обумовлених. Тобто вони примножуються в міру збільшення стажу роботи в несприятливих умовах праці і в професійних групах без шкідливих чинників», – попередили в НДІ.

Нагадаємо, станом на ранок 15 серпня, в Україні зафіксовано 695 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 50, медпрацівників – 5. Також за минулу добу госпіталізовано – 569 особа, летальних випадків – 17, одужало – 238 осіб.