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    Науковці назвали діяльність, яка викликає хвороби серця

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    Вчені розповіли, яка робота призводить до захворювань серця - Науковці назвали діяльність, яка викликає хвороби серця

    Вчені розповіли, яка робота призводить до захворювань серця

    Фото з відкритих джерел

    Тривала діяльність в несприятливих умовах також поглиблюють проблеми зі здоров’ям

    У НДІ медицини праці імені Ізмерова заявили, що перенапруження, фізичні навантаження, хімічні речовини, виробничий шум, високі і низькі температури викликають проблеми з серцево-судинною системою. Про це повідомляють росЗМІ.

    Фахівці розповіли, що робота, пов’язана з психологічним і фізичним перенапруженням негативно впливає на людей і призводить до захворювань серця. Експерти назвали й інші чинники, які негативно впливають на організм: серед них використання аерозолів, вібрація, виробничий шум, електромагнітне випромінювання, тепловий і холодовий вплив, а також застосування свинцю, ртуті, бензолу та марганцю.

    Крім того, вчені пояснили, який тип діяльності погіршує здоров’я працівників. Так, монотонна праця, низька фізична активність (гіпокінезія) і розумове перенапруження разом з виробничими обставинами чинять негативний вплив на людину. Довга діяльність в несприятливих умовах також поглиблюють проблеми зі здоров’ям.

    «Кардіоваскулярні захворювання (захворювання серця і кровоносних судин) експерти ВООЗ відносять до виробничо обумовлених. Тобто вони примножуються в міру збільшення стажу роботи в несприятливих умовах праці і в професійних групах без шкідливих чинників», – попередили в НДІ.

    Нагадаємо, станом на ранок 15 серпня, в Україні зафіксовано 695 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 50, медпрацівників – 5. Також за минулу добу госпіталізовано – 569 особа, летальних випадків – 17, одужало – 238 осіб.

    Теги: хвороби робота праця ВООЗ
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    Науковці назвали діяльність, яка викликає хвороби серця