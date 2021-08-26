Спалах коронавірусу у Росії. Лікарі звертають увагу на нові симптоми хвороби

Почастішали симптоми гастроентериту, наприклад, блювота, нудота, болі в животі і діарея

Через нові штами коронавирусу клінічна картина Covid-19 змінюється, почастішали симптоми гастроентериту, наприклад, блювота, нудота, болі в животі і діарея. Саме такі симптоми назвала інфекціоністка Першого Санкт-Петербурзького медичного університету ім. Павлова, Оксана Станевич в інтерв'ю «Ленте.ру».

За словами фахівчині, більшість пацієнтів описують ці ознаки як початок захворювання.

«Оскільки часто люди думають, що це звичайна кишкова інфекція, а не ковід, то починається неправильне лікування. До моменту, коли вже ясно, що це не гастроентерит, пацієнти втрачають багато рідини і електролітів за рахунок блювоти і діареї. У стаціонар приїжджають зневоднені», – підкреслила Станевич.

У спекотну погоду, зазначила інфекціоністка, пацієнтів складніше лікувати, оскільки через зневоднення у них часто виникали ознаки гострого ураження нирок.

«У тих, хто на амбулаторному етапі приймав противірусні препарати, також страждали нирки, ще й печінка. Мова йде про підвищення печінкових проб в аналізах або цитолітичні синдроми», – уточнила фахівчиня.

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