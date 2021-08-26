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    Спалах коронавірусу у Росії. Лікарі звертають увагу на нові симптоми хвороби

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    Нові симптоми коронавірусу часто плутають з кишковою інфекцією - Спалах коронавірусу у Росії. Лікарі звертають увагу на нові симптоми хвороби
    Нові симптоми коронавірусу часто плутають з кишковою інфекцією
    Фото: з відкритих джерел

    Почастішали симптоми гастроентериту, наприклад, блювота, нудота, болі в животі і діарея

    Через нові штами коронавирусу клінічна картина Covid-19 змінюється, почастішали симптоми гастроентериту, наприклад, блювота, нудота, болі в животі і діарея. Саме такі симптоми назвала інфекціоністка Першого Санкт-Петербурзького медичного університету ім. Павлова, Оксана Станевич в інтерв'ю «Ленте.ру».

    За словами фахівчині, більшість пацієнтів описують ці ознаки як початок захворювання.

    «Оскільки часто люди думають, що це звичайна кишкова інфекція, а не ковід, то починається неправильне лікування. До моменту, коли вже ясно, що це не гастроентерит, пацієнти втрачають багато рідини і електролітів за рахунок блювоти і діареї. У стаціонар приїжджають зневоднені», – підкреслила Станевич.

    У спекотну погоду, зазначила інфекціоністка, пацієнтів складніше лікувати, оскільки через зневоднення у них часто виникали ознаки гострого ураження нирок.

    «У тих, хто на амбулаторному етапі приймав противірусні препарати, також страждали нирки, ще й печінка. Мова йде про підвищення печінкових проб в аналізах або цитолітичні синдроми», – уточнила фахівчиня.

    Нагадаємо, в Україні зростає кількість випадків інфікування штамом коронавірусу «Дельта», однак у МОЗ запевняють, що система охорони здоров’я готова реагувати на виклик нової хвилі Covid-19.

    Раніше фахівці ВООЗ пояснили, хто найбільше страждає від «дельта»-штаму.

    Крім того, ВООЗ закликає cвіт готуватися до нової пандемії.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні виявили понад півтори тисячі нових хворих на коронавірус.

    Раніше очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну і які привілеї можна чекати для вакцинованих українців.

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    Теги: Росія рейтинг кишкова інфекція хвороби інфекція ВООЗ коронавірус
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    Спалах коронавірусу у Росії. Лікарі звертають увагу на нові симптоми хвороби