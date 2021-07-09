Лісопилка в Австралії замовила собі водневий генератор

Генератор зможе виробляти водень із відходів лісопильного виробництва

Компанія Patriot Hydrogen оголосила, що буде поставляти свої водневі генераторні установки Patriot P2H австралійської компанії Sweetman Renewables для живлення її лісопилки в Новому Південному Уельсі. Поки що Sweetman купить один генератор, з планами збільшити їх кількість протягом двох років до п'ятнадцяти, – повідомляє H2 View.

Що цікаво, генератор Patriot P2H може використовувати для виробництва екологічно чистого водню різні відходи і біомасу – ту ж тирсу, які у великій кількості створюється при роботі лісопильного виробництва. Таким чином, це вкрай вигідно для підприємств подібного роду – вони можуть взагалі не залежати від звичайної електромережі.

Генератори Patriot P2H можуть бути легко переміщені на інші виробничі майданчики, що робить їх придатними для роботи у віддалених місцях, в лісових, гірничодобувних і сільськогосподарських виробництвах.

Одна установка P2H здатна виробляти в день одну тонну екологічно чистого водню і виробляти 750 кВт/год електроенергії. У компанії Sweetman Renewables заявляють, що придбання п'ятнадцяти генераторів усуне необхідність компанії покладатися на загальну енергосистему.