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    Лісопилка в Австралії замовила собі водневий генератор

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    Прислів'я &laquo;Ліс рубають &ndash; тирса летить&raquo; тепер буде нести позитивне екологічно чисте забарвлення - Лісопилка в Австралії замовила собі водневий генератор

    Прислів'я «Ліс рубають – тирса летить» тепер буде нести позитивне екологічно чисте забарвлення

    Фото: h2-view.com

    Генератор зможе виробляти водень із відходів лісопильного виробництва

    Компанія Patriot Hydrogen оголосила, що буде поставляти свої водневі генераторні установки Patriot P2H австралійської компанії Sweetman Renewables для живлення її лісопилки в Новому Південному Уельсі. Поки що Sweetman купить один генератор, з планами збільшити їх кількість протягом двох років до п'ятнадцяти, – повідомляє H2 View.

    Що цікаво, генератор Patriot P2H може використовувати для виробництва екологічно чистого водню різні відходи і біомасу – ту ж тирсу, які у великій кількості створюється при роботі лісопильного виробництва. Таким чином, це вкрай вигідно для підприємств подібного роду – вони можуть взагалі не залежати від звичайної електромережі.

    Генератори Patriot P2H можуть бути легко переміщені на інші виробничі майданчики, що робить їх придатними для роботи у віддалених місцях, в лісових, гірничодобувних і сільськогосподарських виробництвах.

    Одна установка P2H здатна виробляти в день одну тонну екологічно чистого водню і виробляти 750 кВт/год електроенергії. У компанії Sweetman Renewables заявляють, що придбання п'ятнадцяти генераторів усуне необхідність компанії покладатися на загальну енергосистему.

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    Теги: Австралія завод водень
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    Лісопилка в Австралії замовила собі водневий генератор