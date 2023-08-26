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Скандал у Польщі: поліція спростувала фейк про «бійку поляків із українцями» у Варшаві

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скандал у Польщі: поліція спростувала фейк про «бійку поляків із українцями» у Варшаві
Поліція Варшави спростувала поширений у ЗМІ фейк
фото з відкритих джерел

Історію активно висвітлювали російські ЗМІ

Польські правоохоронці спростували інформацію про причетність громадян України до інциденту у Варшаві у п'ятницю, під час якого нібито сталась бійка через небажання поляків говорити «Слава Україні».

Усе почалося з публікації польскього видання WolnośćTV та не дуже якісного відео. На ньому одні молодики вимагають від інших сказати «Слава Україні». Після монтажної склейки перші вже б’ють других.

WolnośćTV написало, що бійка сталася на Віслинських бульварах у Варшаві з 24 на 25 серпня. За їхньою версією, напали саме українці, а точніше 12 українців, на 8 поляків. Жертви нападу ніби дістали травм, один з них потрапив у лікарню.

Пізніше цю історію підхопили кремлівські ЗМІ.

Скандал у Польщі: поліція спростувала фейк про «бійку поляків із українцями» у Варшаві фото 1

Але поліція Варшави підтвердила лише місце і час подій. На цьому «співпадіння» закінчилися – нападників було 13. Серед тих, хто мав із собою посвідчення особи, українців не було. Лише громадяни Грузії. Медична допомога нікому не знадобилася. Про злочин ніхто не заявляв.

Що громадяни Грузії насправді хотіли від польських хлопців у Польщі та до чого тут Україна – не зрозуміло.

А уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин вважає, що цей випадок «використовується в операції з дестабілізації внутрішньої ситуації в Польщі та підбурювання поляків».

«Це спосіб дій, який відповідає операціям Росії проти Польщі», – підкреслив Жарин.

Нагадаємо, спецслужби Росії застосовують спеціальні методи впливу, щоб приховати участь Кремля в поширенні проросійських та антиукраїнських наративів у Сполучених Штатах і Європі.

Також нещодавно на пропагандистських ресурсах Росії великий розголос отримала нібито «антипольська заява» радника Офісу президента України Михайла Подоляка, яку інтерпретували так: «Україна «близько дружитиме» з Польщею лише до закінчення «СВО». 

Крім того, ворожі Telegram-канали поширювали дезінформацію про те, що на переговорах у Саудівській Аравії Україна нібито погодилась на мирні переговори з РФ до моменту деокупації всієї української території. 

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Теги: бійка українці Україна поліція злочин відео

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