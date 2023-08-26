Скандал у Польщі: поліція спростувала фейк про «бійку поляків із українцями» у Варшаві

Історію активно висвітлювали російські ЗМІ

Польські правоохоронці спростували інформацію про причетність громадян України до інциденту у Варшаві у п'ятницю, під час якого нібито сталась бійка через небажання поляків говорити «Слава Україні».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Stanowisko Komendy Stołecznej Policji dotyczące zdarzenia na Bulwarach Wiślanych w nocy z 24 na 25 sierpnia br. pic.twitter.com/p4pdHn3Deq — Policja Warszawa (@Policja_KSP) August 26, 2023

Будь ласка, читайте текст після реклами

Усе почалося з публікації польскього видання WolnośćTV та не дуже якісного відео. На ньому одні молодики вимагають від інших сказати «Слава Україні». Після монтажної склейки перші вже б’ють других.

Dzisiejszej nocy ok godz.00:57 do ośmio osobowej grupy polskiej młodzieży bawiącej się na bulwarach wiślanych (19-22 lata) podeszła grupa 12 osób podających się za Ukraińców.

Zażądali od biesiadników aby kolejno ustawiali się i wykrzykiwali hasło "slava Ukrainie". Polacy odmówili… pic.twitter.com/pnW4t2Pl2K — Gazeta Stonoga (@GazetaStonoga) August 25, 2023

WolnośćTV написало, що бійка сталася на Віслинських бульварах у Варшаві з 24 на 25 серпня. За їхньою версією, напали саме українці, а точніше 12 українців, на 8 поляків. Жертви нападу ніби дістали травм, один з них потрапив у лікарню.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пізніше цю історію підхопили кремлівські ЗМІ.

Але поліція Варшави підтвердила лише місце і час подій. На цьому «співпадіння» закінчилися – нападників було 13. Серед тих, хто мав із собою посвідчення особи, українців не було. Лише громадяни Грузії. Медична допомога нікому не знадобилася. Про злочин ніхто не заявляв.

Що громадяни Грузії насправді хотіли від польських хлопців у Польщі та до чого тут Україна – не зрозуміло.

А уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин вважає, що цей випадок «використовується в операції з дестабілізації внутрішньої ситуації в Польщі та підбурювання поляків».

❗️Uwaga DEZINFORMACJA❗️



Upubliczniony w mediach społecznościowych filmik z Bulwarów Wiślanych nie prezentuje wydarzeń z udziałem ob. Ukrainy, tylko Gruzji.



Policja wylegitymowała wszystkich uczestników zdarzenia i prowadzi dalsze czynności.

1/2 pic.twitter.com/ID6Tm4aoa0 Будь ласка, читайте текст після реклами August 26, 2023

«Це спосіб дій, який відповідає операціям Росії проти Польщі», – підкреслив Жарин.

Нагадаємо, спецслужби Росії застосовують спеціальні методи впливу, щоб приховати участь Кремля в поширенні проросійських та антиукраїнських наративів у Сполучених Штатах і Європі.

Також нещодавно на пропагандистських ресурсах Росії великий розголос отримала нібито «антипольська заява» радника Офісу президента України Михайла Подоляка, яку інтерпретували так: «Україна «близько дружитиме» з Польщею лише до закінчення «СВО».

Крім того, ворожі Telegram-канали поширювали дезінформацію про те, що на переговорах у Саудівській Аравії Україна нібито погодилась на мирні переговори з РФ до моменту деокупації всієї української території.