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Польща може закрити залізничне сполучення з Білоруссю

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Польща може закрити залізничне сполучення з Білоруссю
Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою
фото з відкритих джерел

Польща ухвалить жорсткі рішення, якщо провокації самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка триватимуть

Польща закриє всі прикордонні переходи з Білоруссю, зокрема залізничні, якщо провокації режиму самопроголошеного президента Лукашенка триватимуть. Про це РАР повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік.

Вонсік послався на висновки після розмови голови МВСіА Польщі Маріуша Камінського з очільницею МВС Литви Агне Білотайте, яка стосувалася механізму, який буде застосований у разі можливого закриття всіх прикордонних переходів з Білоруссю та ізоляції режиму Лукашенка.

На запитання журналістів, чи означає цей механізм, що Польща і Литва одночасно закриють весь кордон з Білоруссю, заступник міністра відповів: «Саме так він і має працювати».

«Якщо Білорусь дозволяє собі занадто багато, якщо ці провокації стають все більш і більш настирливими, то ми повинні реагувати разом – і, я сподіваюся, Латвія також приєднається, адже литовці повинні розмовляти з латвійцями з цього приводу – для того, щоб домогтися повної ізоляції Білорусі», – сказав Вонсік.

Як він зазначив, також йдуть розмови про закриття залізничних переходів.

«Ми розуміємо, що значна частина торгівлі, в тому числі польської, йде саме цим шляхом, китайська також. Я думаю, що китайці повинні будуть надіслати правильний сигнал Лукашенку, щоб він не робив дій, від яких вони постраждають», – підкреслив Вонсік.

Польща на кордоні з Білоруссю наразі має автомобільний перехід у Тересполі, де відбувається пасажирський рух, вантажний перехід у Кукуриках, але лише для перевізників із країн ЄС, та залізничні переїзди.

Призупинено, зокрема, роботу прикордонного переходу в Кузниці. Він був закритий понад два роки тому через міграційний тиск, спричинений діями режиму Лукашенка. Після того, як білоруський суд засудив активіста польської меншини, журналіста Анджея Почубота до восьми років ув’язнення в колонії суворого режиму, Польща призупинила роботу прикордонного пункту «Бобровиці».

Як повідомлялося, в Білорусі «вагнерівці» готують провокації на кордоні з Польщею та Литвою. 

Польща посилить військове угруповання на кордоні з Білоруссю. Міністерство оборони Польщі погодилося надіслати додаткові війська на кордон із Білоруссю після запиту прикордонної служби.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив, що найманці групи «Вагнера», які переберуться на територію Білорусі після спроби заколоту у РФ, здійснюватимуть провокації.

Теги: кордон Польща Білорусь

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