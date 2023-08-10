Польща може закрити залізничне сполучення з Білоруссю

Польща ухвалить жорсткі рішення, якщо провокації самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка триватимуть

Польща закриє всі прикордонні переходи з Білоруссю, зокрема залізничні, якщо провокації режиму самопроголошеного президента Лукашенка триватимуть. Про це РАР повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік.

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Вонсік послався на висновки після розмови голови МВСіА Польщі Маріуша Камінського з очільницею МВС Литви Агне Білотайте, яка стосувалася механізму, який буде застосований у разі можливого закриття всіх прикордонних переходів з Білоруссю та ізоляції режиму Лукашенка.

На запитання журналістів, чи означає цей механізм, що Польща і Литва одночасно закриють весь кордон з Білоруссю, заступник міністра відповів: «Саме так він і має працювати».

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«Якщо Білорусь дозволяє собі занадто багато, якщо ці провокації стають все більш і більш настирливими, то ми повинні реагувати разом – і, я сподіваюся, Латвія також приєднається, адже литовці повинні розмовляти з латвійцями з цього приводу – для того, щоб домогтися повної ізоляції Білорусі», – сказав Вонсік.

Як він зазначив, також йдуть розмови про закриття залізничних переходів.

«Ми розуміємо, що значна частина торгівлі, в тому числі польської, йде саме цим шляхом, китайська також. Я думаю, що китайці повинні будуть надіслати правильний сигнал Лукашенку, щоб він не робив дій, від яких вони постраждають», – підкреслив Вонсік.

Польща на кордоні з Білоруссю наразі має автомобільний перехід у Тересполі, де відбувається пасажирський рух, вантажний перехід у Кукуриках, але лише для перевізників із країн ЄС, та залізничні переїзди.

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Призупинено, зокрема, роботу прикордонного переходу в Кузниці. Він був закритий понад два роки тому через міграційний тиск, спричинений діями режиму Лукашенка. Після того, як білоруський суд засудив активіста польської меншини, журналіста Анджея Почубота до восьми років ув’язнення в колонії суворого режиму, Польща призупинила роботу прикордонного пункту «Бобровиці».

Як повідомлялося, в Білорусі «вагнерівці» готують провокації на кордоні з Польщею та Литвою.

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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив, що найманці групи «Вагнера», які переберуться на територію Білорусі після спроби заколоту у РФ, здійснюватимуть провокації.