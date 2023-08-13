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Польща відчуває втому від війни в Україні – Washington Post

Надія Карбунар
glavcom.ua
Польща відчуває втому від війни в Україні – Washington Post
Дуда і Зеленський мають приязні стосунки
фото з відкритих джерел

Між Києвом та Варшавою виникла суперечка з приводу експорту українського зерна до Польщі

Від початку повномасштабного нападу РФ Польща стала одним із найміцніших союзників України. Попри це, на сьогодні сусідня країна відчуває втому від війни. Про це пише The Washington Post.

Як зазначає видання, минулого тижня хвиля непорозуміння виникла між польськими та українськими офіційними особами, зокрема після того, як радник із зовнішньої політики президента Польщі Анджея Дуди Марчин Пшидач заявив, що Україна має «почати цінувати ту роль, яку Польща зіграла для України в останні місяці та роки».

Звинувачення відбулися на тлі суперечок між Києвом та Варшавою з приводу експорту українського зерна до Польщі, коли прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав дії Польщі «недружніми і популістськими».

«Україна дійсно отримала велику підтримку з боку Польщі. Сьогодні найважливіше захистити інтереси польського фермера», – сказав Пшидач.

Натомість Міністерство закордонних справ України викликало посла Польщі Бартоша Чихоцького для обговорення 1 серпня після коментарів Пшидача. У відповідь польська сторона викликала посла України Василя Зварича для аналогічної розмови.

У матеріалі йдеться, що ця суперечка посилила балансування, з яким стикається Україна, намагаючись узгодити свої нагальні потреби з потребами своїх сусідів і прихильників. Зокрема, такі розбіжності на користь насамперед Росії.

«Напруження також вказує на виснаження і розхитані нерви, оскільки російське вторгнення наближається до 18-місячної позначки, що викликає тривогу у деяких спостерігачів», – вказано у повідомленні.

Раніше польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща не відкриватиме кордон для українського зерна після 15 вересня.

Представник канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Україні «варто почати цінувати» польську допомогу.

В Офісі президента України назвали безпідставними заяви, що пролунали у Варшаві, про те, що Київ нібито недостатньо цінує допомогу, надану Польщею.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що політика подекуди намагається бути вище єдності народів у їх прагненні відстояти свою свободу.

До слова, Зеленський відреагував на скандал між Польщею та Україною.

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Теги: Польща міністр політика Володимир Зеленський Україна кордон радник Денис Шмигаль

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