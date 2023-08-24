Литва та Польща нервують. Що відбувається на кордоні з Білоруссю

У російської влади зріє розуміння, що «остаточна перемога» вимагає відрізання України від Заходу

Тим часом, ситуація на кордонах Литви та Польщі з Білоруссю загострюється. Литва офіційно продовжує закривати пункти перетину, Польща переміщає війська ближче до кордону.

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Тим часом, вчора Анджей Дуда заявив про переміщення російської ядерної зброї до Білорусі, яке триває. А Держдеп США виступив від імені посольства у Мінську з вимогою до американських громадян негайно залишити Білорусь.

На цьому тлі пройшла не так давно інформація про те, що російські спецслужби активно вербують українських біженців у Польщі, аби ті брали участь в організації терактів.

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Звісно, це не означає, що завтра «щось почнеться». Швидше за все завтра нічого глобального не відбудеться, але загальний вектор російської політики зрозумілий.

У будь-якій незрозумілій ситуації треба «підвищувати ставки». Так або інакше, але питання надання Україні зброї вирішується. Піздно, не у потрібних обсягах і т.д. Але про f16 уже домовлено, і вони будуть у досить осяжній перспективі. І це справді дуже серйозна для України подія, бо означає у перспективі подальшу перебудову балансу на фронті.

Отже, у російської влади зріє розуміння, що «остаточна перемога» вимагає відрізання України від Заходу. Значить, треба і далі підвищувати ставки, сподіваючись, що захід колись відступиться.

Пропонувати «угоду» або «екалацію», і в якості останньої пропонуючи всі ці тілорухи у Білорусі, яку призначено на місце території, яку взагалі не шкода. Якщо у когось зрештою не витримають нерви.

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Тому, швидше за все, це лише початок вистав, за якими ми будемо спотсерігати ще довго. У відомого стендапера на прзівище «Лукашенко» тут відведена своя роль – надсилати меседжі, які чомусь російська сторона не хоче озвучувати. І сподіватися, що цього разу йому теж пощастить, і якось він зможе уникнути негативних наслідків для себе.