Словаччина буде наступною, якщо Україна програє – прем’єр Грегер

Прем'єр Словаччини припустив, що якщо РФ переможе у війні в Україні, то його країна стане наступною

«Українці проливають свою кров за наші цінності»

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер припустив, що якщо Росія переможе у війні в Україні, то його країна стане наступною. Про це він сказав під час панелі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає CNN.

«Якщо Україна зазнає невдачі, наступною буде Словаччина. Вони (Україна) повинні перемогти», – сказав Гегер.

Також прем’єр розкритикував членів Євросоюзу за те, що вони надто покладаються на російські енергоносії. І закликав лідерів перестати йти на компроміс зі своїми принципами у відносинах із Росією.