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    Словаччина буде наступною, якщо Україна програє – прем’єр Грегер

    Прем'єр Словаччини припустив, що якщо РФ переможе у війні в Україні, то його країна стане наступною - Словаччина буде наступною, якщо Україна програє – прем’єр Грегер
    Прем'єр Словаччини припустив, що якщо РФ переможе у війні в Україні, то його країна стане наступною
    фото з відкритих джерел

    «Українці проливають свою кров за наші цінності»

    Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер припустив, що якщо Росія переможе у війні в Україні, то його країна стане наступною. Про це він сказав під час панелі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає CNN.

    «Якщо Україна зазнає невдачі, наступною буде Словаччина. Вони (Україна) повинні перемогти», – сказав Гегер.

    Також прем’єр розкритикував членів Євросоюзу за те, що вони надто покладаються на російські енергоносії. І закликав лідерів перестати йти на компроміс зі своїми принципами у відносинах із Росією.

    «Ми надто довго обмінювали наші цінності на дешевий газ та нафту. Компроміс із Путіним спричинив війну в Україні. Українці проливають свою кров за наші цінності», – сказав Хегер.

    Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 12 травня провів телефонні перемовини зі своєю словацькою колегою Зузаною Чапутовою. Серед іншого лідери двох країн обговорили постачання палива в Україну.

    Також повідомлялося, що Словаччина розгляне можливість надання літаків, щоб допомогти Україні захиститися від вторгнення російських сил, якщо вдасться організувати альтернативний захист її власного повітряного простору.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Словаччина буде наступною, якщо Україна програє – прем’єр Грегер