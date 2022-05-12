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    Зеленський провів переговори з президентом Словаччини: йшлося про поставки палива

    Лідери двох держав спілкувалися телефоном - Зеленський провів переговори з президентом Словаччини: йшлося про поставки палива
    Лідери двох держав спілкувалися телефоном
    фото: Mukachevo.net

    Лідери двох держав порушили тему санкцій проти Росії

    Президент України Володимир Зеленський 12 травня провів телефонні перемовини зі своєю словацькою колегою Зузаною Чапутовою. Серед іншого лідери двох країн обговорили постачання палива в Україну. Про це Зеленський написав у Twitter.

    Глава держави зазначив, що в ході бесіди обговорювався прогрес отримання Україною статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Також порушувалася тема санкцій проти Росії.

    «Обговорювався імпорт палива зі Словаччини. Подякував за гуманітарну та оборонну допомогу, запросив в Україну», – підсумував Зеленський.

    Нагадаємо, Словацьке соціологічне агентство Focus у квітні провело опитування громадян країни щодо можливого ембарго на російський газ. Більшість жителів Словаччини на ідею відмови від російського газу відреагували негативно.

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    Теги: росія окупанти газ Словаччина війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський провів переговори з президентом Словаччини: йшлося про поставки палива