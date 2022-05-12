Зеленський провів переговори з президентом Словаччини: йшлося про поставки палива

Лідери двох держав порушили тему санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський 12 травня провів телефонні перемовини зі своєю словацькою колегою Зузаною Чапутовою. Серед іншого лідери двох країн обговорили постачання палива в Україну. Про це Зеленський написав у Twitter.

Глава держави зазначив, що в ході бесіди обговорювався прогрес отримання Україною статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Також порушувалася тема санкцій проти Росії.

«Обговорювався імпорт палива зі Словаччини. Подякував за гуманітарну та оборонну допомогу, запросив в Україну», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Словацьке соціологічне агентство Focus у квітні провело опитування громадян країни щодо можливого ембарго на російський газ. Більшість жителів Словаччини на ідею відмови від російського газу відреагували негативно.