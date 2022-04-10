Словаччина підтвердила перемовини про постачання до України самохідних гаубиць

Передача першої партії Zuzana 2 для словацької армії у листопаді 2021 року

Київ просить у Братислави 16 САУ «Зузана»

Уряд Словаччини дійсно веде переговори стосовно продажу Україні самохідних артилерійських установок Zuzana 2. Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра оборони Словаччини Ярослава Нада.

«Я можу підтвердити, що ми ведемо перемовини», – сказав міністр оборони під час теледебатів. Інших деталей він не надав.

ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляють, що обговорюється придбання 16 гаубиць.

«Зузана» – модернізований варіант САУ DANA M2, які вже знайомі українським військовим. Гаубиця може вражати цілі на відстані понад 39 кілометрів та здатна робити 5 пострілів за хвилину. Ці артилерійські системи використовуються в армії Польщі, Чехії та Грузії.

Майбутня закупка САУ Zuzana для України може стати першим практичним втіленням принципу, який окреслив міністр оборони Рєзніков – купувати для Збройних Сил України уже сучасне озброєння за стандартами НАТО, а не системи часів Варшавського договору. Тут важливий сам факт, що ЗСУ можуть вперше отримати САУ саме «натівського» стандарту та калібру 155 мм.

Нагадаємо, днями Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер 8 квітня особисто відвідав Київ та Бучу разом з президенткою Єврокомісії і головним дипломатом ЄС.

Днями в Україну із Чехії було відправлено танки Т-72 та іншу бронетехніку розробки СРСР.

Крім того, 13 країн світу, серед яких США, Польща та країни Балтії підписали спільну заяву щодо нагальної модернізації протиповітряної оборони України.