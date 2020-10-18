Словаччина за підтримки збройних сил проведе масове тестування на Covid-19



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Тестування буде безкоштовним

Уряд замовив 13 мільйонів швидких тестів на визначення антигену коронавірусу, населення країни – 5,5 млн осіб

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про проведення масштабного тестування населення на Covid-19. Воно буде безкоштовним і пройде за підтримки збройних сил.

Про це інформує видання Dennik N.

За словами Матовича, уряд замовив 13 мільйонів швидких тестів на визначення антигену коронавірусу у трьох різних компаній. Загалом у Словаччині мешкає 5,5 мільйонів людей.

Тестування буде безкоштовним та відбудеться за підтримки збройних сил. Тести показують результат через 15 хвилин, а їхня приблизна загальна вартість – 57 мільйонів євро.

«Це буде операція, якої Словаччина не знала, і я думаю, що жодна інша країна теж», – сказав прем'єр країни.

Матович стверджує, що більше половини замовлених тестів мають прибути в Словаччину наступного тижня. За його словами, основна хвиля тестувань відбудеться у суботу та неділю через два тижні. Ті райони країни, у яких виявили найбільшу кількість коронавірусу, мають бути протестовані на наступних вихідних.

Також Матович додав, що згодом потрібно буде зробити тест іще раз, щоб виявити тих, у кого були помилково негативні результати під час першого тесту.

Зараз рішення щодо обов’язковості тестування не ухвалили, адже для цього треба змінити законодавство. Прем'єр-міністр Словаччини сказав, якщо переговори і громадське обговорення покажуть в найближчі дні, що цей план не може бути реалізований, він готовий піти у відставку.

Раніше повідомлялося, що в Словаччині фіксують спалахи захворюваності на коронавірус. Загалом станом на 17 жовтня в країні виявили 28 268 випадків Covid-19, 7 297 людей одужали, 82 — померли.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 16 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992).

Коронавірус в Україні

Всього 293641

Хворіють 164011

Одужали 124113

Померли 5517

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.

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