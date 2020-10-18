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    У світі

    У резиденції Папи Римського виявили коронавірус

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    <p>Папа Римський Франциск</p> - У резиденції Папи Римського виявили коронавірус

    Папа Римський Франциск

    Носій вірусу не має жодних симптомів

    У резиденції Папи Римського – Будинку Святої Марти – зафіксували один випадок захворювання на Covid-19.

    Про це повідомив директор пресбюро Апостольського Престолу, інформує Vatican News.

    Зазначається, що носій вірусу не має жодних симптомів. Він тимчасово виїхав з Дому Святої Марти. Хворого та всіх, хто з ним контактував, відправили на ізоляцію.

    Станом на 17 жовтня у Ватикані виявили 27 випадків захворювання на коронавірус, 15 людей одужали, летальних випадків немає.

    Нагадаємо, в Україні за добу 16 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992). 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      293641
    • Хворіють
      164011
    • Одужали
      124113
    • Померли
      5517

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.

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