У резиденції Папи Римського виявили коронавірус



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Папа Римський Франциск

Носій вірусу не має жодних симптомів

У резиденції Папи Римського – Будинку Святої Марти – зафіксували один випадок захворювання на Covid-19.

Про це повідомив директор пресбюро Апостольського Престолу, інформує Vatican News.

Зазначається, що носій вірусу не має жодних симптомів. Він тимчасово виїхав з Дому Святої Марти. Хворого та всіх, хто з ним контактував, відправили на ізоляцію.

Станом на 17 жовтня у Ватикані виявили 27 випадків захворювання на коронавірус, 15 людей одужали, летальних випадків немає.

Нагадаємо, в Україні за добу 16 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992).

Коронавірус в Україні

Всього 293641

Хворіють 164011

Одужали 124113

Померли 5517

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.