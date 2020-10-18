У резиденції Папи Римського виявили коронавірус
Папа Римський Франциск
Носій вірусу не має жодних симптомів
У резиденції Папи Римського – Будинку Святої Марти – зафіксували один випадок захворювання на Covid-19.
Про це повідомив директор пресбюро Апостольського Престолу, інформує Vatican News.
Зазначається, що носій вірусу не має жодних симптомів. Він тимчасово виїхав з Дому Святої Марти. Хворого та всіх, хто з ним контактував, відправили на ізоляцію.
Станом на 17 жовтня у Ватикані виявили 27 випадків захворювання на коронавірус, 15 людей одужали, летальних випадків немає.
Нагадаємо, в Україні за добу 16 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992).
-
Всього293641
-
Хворіють164011
-
Одужали124113
-
Померли5517
Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.