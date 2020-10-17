Глава МЗС Бельгії заразилася коронавірусом
Вільмес зазначила, що найімовірніше заразилася від когось із членів сім'
Глава міністерства закордонних справ Бельгії Софі Вільмес заразилася коронавірусом – її ПЛР-тест показав позитивний результат.
Про це міністр повідомила в Twitter.
Вільмес зазначила, що найімовірніше заразилася від когось із членів сім'ї, враховуючи всі заходи, яких вона дотримувалася поза домом.
Le résultat de mon test Covid est positif. Une contamination probablement survenue au sein de mon cercle familial vu les précautions prises en dehors de mon foyer.— Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) October 17, 2020
Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сьогодні пішов на самоізоляцію. На карантин довелося піти після підтвердження коронавірусу у охоронця німецького президента.
Як відомо, Бельгія вирішила посилити карантин, щоб зупинити зростання захворюваності на коронавірусу: з 19 жовтня запроваджується комендантська година та закриття барів.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 16 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992).
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Всього293641
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Хворіють164011
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Одужали124113
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Померли5517
Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.