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    У світі

    Глава МЗС Бельгії заразилася коронавірусом

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    Глава міністерства закордонних справ Бельгії Софі Вільмес - Глава МЗС Бельгії заразилася коронавірусом
    Глава міністерства закордонних справ Бельгії Софі Вільмес

    Вільмес зазначила, що найімовірніше заразилася від когось із членів сім'

    Глава міністерства закордонних справ Бельгії Софі Вільмес заразилася коронавірусом – її ПЛР-тест показав позитивний результат.

    Про це міністр повідомила в Twitter.

    Вільмес зазначила, що найімовірніше заразилася від когось із членів сім'ї, враховуючи всі заходи, яких вона дотримувалася поза домом.

    Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сьогодні пішов на самоізоляцію. На карантин довелося піти після підтвердження коронавірусу у охоронця німецького президента.

    Як відомо, Бельгія вирішила посилити карантин, щоб зупинити зростання захворюваності на коронавірусу: з 19 жовтня запроваджується комендантська година та закриття барів.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 16 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992). 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      293641
    • Хворіють
      164011
    • Одужали
      124113
    • Померли
      5517

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.

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