Глава МЗС Бельгії заразилася коронавірусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава міністерства закордонних справ Бельгії Софі Вільмес

Вільмес зазначила, що найімовірніше заразилася від когось із членів сім'

Глава міністерства закордонних справ Бельгії Софі Вільмес заразилася коронавірусом – її ПЛР-тест показав позитивний результат.

Про це міністр повідомила в Twitter.

Вільмес зазначила, що найімовірніше заразилася від когось із членів сім'ї, враховуючи всі заходи, яких вона дотримувалася поза домом.

Le résultat de mon test Covid est positif. Une contamination probablement survenue au sein de mon cercle familial vu les précautions prises en dehors de mon foyer. — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) October 17, 2020

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сьогодні пішов на самоізоляцію. На карантин довелося піти після підтвердження коронавірусу у охоронця німецького президента.

Як відомо, Бельгія вирішила посилити карантин, щоб зупинити зростання захворюваності на коронавірусу: з 19 жовтня запроваджується комендантська година та закриття барів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 16 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992).

Коронавірус в Україні

Всього 293641

Хворіють 164011

Одужали 124113

Померли 5517

Копіювати код для вставки

Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.