Єлизавета ІІ передала частину повноважень принцу Чарльзу

Вперше за десятки років Королівський Палац вносить зміни в обов’язки Королеви

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ передала частину своїх королівських повноважень своєму сину, Принцу Чарльзу, який є прямим спадкоємцем престолу. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Варто зауважити, що Єлизаветі ІІ 96 років, з них 70 вона перебуває на троні.

«Букінгемський Палац скоротив або усунув частину обов’язків, які покладалися на 96-річну Королеву. Принц Чарльз, у віці 73 років, покликаний взяти на себе частину таких офіційних обов’язків, а деякі з них будуть скасовані, як, наприклад, Державне відкриття роботи Парламенту, після внесення відповідних змін у конституційну конвенцію», – йдеться у публікації.

Зазначимо, що це перший випадок за десятки років, коли Королівський Палац вносить зміни в обов’язки Королеви. Офіційні особи, говорять про те, що ці зміни не є «вирішальними», але натомість містять у собі невеликі «пост-ювілейні» уточнення до порядку денного Королеви. Як зазначають джерела, попри поважний вік, Королева часто з’являлася на публічних заходах протягом кількох минулих тижнів, хоча її мобільність була дещо обмежена. Так, Королева відвідала так званий Парад лояльності збройних сил в Единбурзі 28 червня.

Водночас, за офіційними повідомленнями з Палацу, Королева Єлизавета ІІ продовжує виконувати дві ключові функції: Голови Держави та Голови Нації. Перша частина цих обов’язків включає ключові функції, наприклад, призначення прем'єр-міністра, прийняття державних візитів та інші подібні заходи, хоча їхні формулювання були дещо пом’якшені висловом, що Королева продовжує виконувати важливу роль у парламентських та дипломатичних подіях.

Як зазначається, обов’язки Глави Нації Королева виконуватиме тоді, коли це буде «відповідним та необхідним».

Загальні обов’язки Королеви були дещо звужені до загальної ролі забезпечення «національної єдності й ідентифікації», а також «забезпечення послідовності та стабільності» у державному будівництві, «підтримки діяльності» для службовців – від волонтерів до рятівників та військових.

Як зазначає британське видання, із «обов’язкових» шести ключових пунктів щорічного порядку денного королеви зникла участь у Державному відкритті парламенту, участь у ще чотирьох заходах цього року буде доручена Принцу Уельському Чарльзу.

Раніше повідомлялося, що Королева Великої Британії та королівств Співдружності Єлизавета ІІ відзначає платиновий ювілей – 70 років на троні.

Нагадаємо, Єлизавета ІІ, яка встановила новий світовий рекорд із перебування на чолі держави, у квітні відсвяткувала 96-річчя з дня народження.



