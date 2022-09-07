Королева Єлизавета ІІ вперше вітала нового прем’єр-міністра не в Букінгемському палаці

Монархиня прийшла на зустріч у туфлях на підборах від Anello & Davide

Зустріч королеви та Ліз Трасс відбулась у замку Балморал у Шотландії

Вперше за 70 років свого правління 96-річна королева Єлизавета II через похилий вік не поїхала в Лондон, щоб дати аудієнцію прем'єру та його наступниці. Зазвичай церемонія відбувається у Букінгемському палаці в столиці Британії, проте вчора зустріч відбулась у замку Балморал у Шотландії. Це колишня резиденція королеви Вікторії (1819−1901), де Єлизавета II традиційно проводить другу половину літа та початок вересня. Фото з місця події опублікували британські ЗМІ.

Монархиня запросила новообрану лідерку Консервативної партії стати прем'єр-міністеркою The Royal Family

Королева Єлизавета II та Ліз Трасс Associated Press

Монархиня прийшла на зустріч у світлій сорочці, кардигані, картатій спідниці довжини міді та у туфлях на підборах від Anello & Davide. Її Величність була з тростиною і в окулярах, а на руці в неї висіла лакована сумка. На шиї в королеви було перлинне кольє, а у вухах сережки з перлів.

Королева Єлизавета II та Ліз Трасс Associated Press

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перемогла у змаганні за посаду прем’єр-міністра країни. 5 вересня Трасс офіційно оголосили переможницею виборчих перегонів. Трасс отримала 81 326 голосів проти 60 399 за її конкурента Ріші Сунака.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підбив підсумки своєї роботи та привітав з перемогою свою наступницю на посаді лідера Консервативної партії та прем’єра Британії Ліз Трасс. Президент України Володимир Зеленський провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном.

У вівторок, 6 вересня, Борис Джонсон офіційно передав посаду прем'єр-міністра Великої Британії своїй наступниці Ліз Трасс, яку було обрано новим лідером Консервативної партії. Під час зустрічі в замку Балморал королева Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона.