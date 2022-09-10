Смерть Єлизавети II: що відбуватиметься в Британії 10 вересня

Колишнього принца Чарльза буде офіційно проголошено королем Карлом III на засіданні Ради з престолонаслідування

У зв’язку зі смертю королеви Єлизавети II для багатьох британців п'ятниця була днем, сповненим емоцій. Вулиці та парки навколо Букінгемського палацу, Віндзорського замку та Балморалу були заповнені людьми, багато з яких несли з собою квіти та листи зі словами співчуття, повідомляє BBC.

Що відбуватиметься в Британії у суботу, 10 вересня

О 12:00 (за київським часом) - колишнього принца Чарльза буде офіційно проголошено королем Карлом III на засіданні Ради з престолонаслідування. Церемонія проходитиме в Сент-Джеймському палаці в Лондоні, на ній буде присутній і принц Вільям.

О 13:00 – відразу ж після засідання Ради – з балкону палацу буде зачитано Основну прокламацію, яка оголошує Карла главою держави.

О 14:00 - аналогічна прокламація буде зачитана на Королівській біржі в лондонському Сіті, а через добу - опівдні неділі - в Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі.

Після офіційного оголошення Карла III королем британські прапори, приспущені ввечері в четвер по всій країні, знову піднімуть на честь нового короля - але рівно на 26 годин. Через годину після оголошення прокламації в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії їх знову приспустять на знак державної жалоби, яка триватиме до 18 вересня.

О 16:00 на позачергове екстрене засідання збереться британський парламент, щоб депутати змогли поділитися своїми спогадами та віддати шану покійній королеві.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

9 вересня новий британський король Чарльз III уперше з моменту смерті королеви Єлизавети II виступив із заявою.