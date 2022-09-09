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96 залпів на честь королеви: як Британія прощається з Єлизаветою ІІ (фото,відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
96 залпів на честь королеви: як Британія прощається з Єлизаветою ІІ (фото,відео)
Салют на честь життя королеви Єлизавети II складався з 96 пострілів
фото: BritishArmy

У Великій Британії  розпочалися процесії з вшанування пам'яті Її Величності

Сьогодні, 9 вересня, у Лондоні (Велика Британія) прозвучав салют на честь покійної королеви Єлизавети II. Її Величність відійшла у вічність у віці 96 років – саме таку кількість пострілів випустили з лондонського Тауера, повідомляє твіттер The Tower Of London.

Сьогодні у Великій Британії  розпочалися процесії з вшанування пам'яті Її Величності, країна в жалобі.

Салют на честь життя королеви Єлизавети II складався з 96 пострілів. Вони пролунали о 13:00 за лондонським часом у Гайд-парку та лондонському Тауері. Кожен постріл символізував рік життя монарха.

Перед збройним салютом для Її Величності у лондонському Тауері пролунав дзвін Королівської каплиці Святого Петра.

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Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

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Теги: Королева Єлизавета II Велика Британія

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