Стала відома подальша доля коргі королеви Єлизавети II

В останні місяці життя королева тримала пару коргі, яких звали М'юїк і Сенді, доргі на прізвисько Кенді і двох кокер-спанієлів

Королівський біограф Інгрід Сьюард розкрила подальшу долю вихованців британської королеви Єлизавети II. Про це повідомляє видання Newsweek.

В останні місяці життя королева тримала пару коргі, яких звали М'юїк і Сенді, доргі на прізвисько Кенді і двох кокер-спанієлів.

На думку Сьюард, про них подбають родичі королеви.

«Думаю, за собаками доглядає її сім'я, – заявила вона. – Ймовірно, Ендрю, бо він подарував їх їй».

Письменниця Пені Джунор припустила, що за коргі продовжать доглядати співробітники королеви.

Офіційної інформації про плани королівської сім'ї щодо собак Єлизавети ІІ немає.

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