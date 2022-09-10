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Стала відома подальша доля коргі королеви Єлизавети II

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Стала відома подальша доля коргі королеви Єлизавети II
За коргі королеви наглядатиме принц Ендрю
фото з відкритих джерел

В останні місяці життя королева тримала пару коргі, яких звали М'юїк і Сенді, доргі на прізвисько Кенді і двох кокер-спанієлів

Королівський біограф Інгрід Сьюард розкрила подальшу долю вихованців британської королеви Єлизавети II. Про це повідомляє видання Newsweek.

В останні місяці життя королева тримала пару коргі, яких звали М'юїк і Сенді, доргі на прізвисько Кенді і двох кокер-спанієлів.

На думку Сьюард, про них подбають родичі королеви.

«Думаю, за собаками доглядає її сім'я, – заявила вона. – Ймовірно, Ендрю, бо він подарував їх їй».

Письменниця Пені Джунор припустила, що за коргі продовжать доглядати співробітники королеви.

Офіційної інформації про плани королівської сім'ї щодо собак Єлизавети ІІ немає.

Тим часом, британці в люті через слова Меган Маркл про Єлизавету II: Краще б нічого не говорила!

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Теги: Королева Єлизавета II журнал

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