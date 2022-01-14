Помер ексголова СБУ Деркач: батько скандального нардепа

Леонід Деркач помер у віці 82 років

Помер ексголова СБУ Леонід Деркач. Про це повідомив його син екснардеп Андрій Деркач.

«Із земного життя пішов мій батько. Мій друг. Мій наставник. Разом з ним пішла частина світу, який завжди був поряд. Батько виріс у суворі роки війни. Саме це важке життя навчило його бути будівельником», – написав Деркач.

Відспівування відбудеться у неділю, 16 січня, о 12.00 у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври.

Нагадаємо, у часи його управління Службою безпеки убили журналіста Георгія Гонгадзе. Деркача і досі називають одним із співучасників злочину.

28 листопада 2000 року, через два місяці після зникнення Гонгадзе, Олександр Мороз поінформував Парламент і журналістів про те, що він володіє таємними записами розмов Президента Л. Кучми та високопоставлених урядових чиновників, які кидають світло на вбивство Гонгадзе.

За словами Мороза, в розмовах, записаних співробітником Служби Охорони президента Миколою Мельниченком, беруть участь Кучма та його найближчі помічники – Глава Адміністрації президента Володимир Литвин, Міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко та керівник СБУ Л. Деркач, які обговорюють діяльність Гонгадзе і вирішують, як з ним бути. На думку О. Мороза та деяких інших членів парламенту, ці розмови дають підставу вважати, що Президент певним чином причетний до зникнення Г. Гонгадзе.

Син Леоніда Деркача – Андрій Деркач є скандальним українським політиком. США внесли його до санкційного списку як «російського агента з багаторічним стажем». Після того санкції проти політика ввела й РНБО.

Що відомо про Леоніда Деркача

Місце народження. Освіта. Народився у Дніпропетровську. 1970 року закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського університету (за спеціальністю «інженер-механік»). 1973-го - вищі курси КДБ СРСР.

Кар'єра. Працював на підприємстві «Південмаш» (Дніпропетровськ), на підприємствах ракетної промисловості.

З 1972 року – в Управлінні КДБ СРСР у Дніпропетровській області. Був заступником директора Павлоградського механічного заводу, начальником Павлоградського відділу КДБ.

З грудня 1992 року – керівник Державної служби України з питань технічного захисту інформації.

З серпня 1994 по липень 1995 року. – перший заступник голови Служби безпеки України Валерія Малікова.

З липня 1995 по квітень 1998 року. – голова Державної митної служби України.

З квітня 1998 по лютий 2001 р. – голова Служби безпеки України. У часи його управління Службою безпеки убили журналіста Георгія Гонгадзе. Деркача і досі називають одним із співучасників злочину.

2002-2006 рр. – народний депутат України IV скликання (від виборчого округу №36 Дніпропетровщини). Член фракції партій Промисловців та підприємців України та «Трудова Україна». Член Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Регалії.Генерал армії. Справжній державний радник митної служби.

У квітні 2021 року стало відомо, що Державне бюро розслідувань продовжує розслідування справи, розпочатої в 2020 році у зв'язку з оприлюдненням нардепом Андрієм Деркачем записів ймовірної розмови експрезидента Петра Порошенка з кандидатом на президентських виборах у США Джо Байденом.

Нагадаємо, що саму справу ДБР порушило ще 19 травня 2020 року. Було зареєстровано кримінальне провадження N 42020000000000901 за статтею 111 частина 1 КК України за «фактом державної зради, умисно вчинене громадянином України - колишнім президентом України, а нині народним депутатом України Порошенком П.О. на шкоду суверенітетові, державній, економічній та інформаційній безпеці України».

Сама справа була порушена з подачі проросійського нардепа Андрія Деркача, який знаходиться під санкціями США за втручання у виборах в Сполучених Штатах. Народний депутат Олександр Дубінський заявляв, що за оприлюдненням розмов стояв Офіс президента України.

Як повідомляв «Главком», 30 грудня 2021 року Рада нацбезпеки України запровадила санкції щодо шести фізичних осіб та 24 юридичних осіб, які причетні до незаконного спорудження і експлуатації залізничної частини транспортного переходу через Керченську протоку, організації пасажирського залізничного сполучення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь з територією Російської Федерації та нанесення шкоди національній культурній спадщини на території м. Севастополь.

До санкційного списку внесено також 18 фізичних осіб, які причетні до винесення неправосудних судових рішень про відчуження майна Кримської єпархії Православної церкви України на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь.