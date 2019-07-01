Смертельна повінь у Росії: вже семеро загиблих, дев’ятеро зникли безвісти



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Багато жителів постраждалих районів говорять, що про загрозу затоплення їх ніхто не попередив

Зараз в Іркутській області діє режим надзвичайної ситуації, більше тисячі людей евакуйовано

Внаслідок повені в Іркутській області Російської Федерації 7 людей загинули, доля 9 невідома. Про це повідомляє російська агенція «ТАСС» із посиланням на екстрені служби регіону.

«За останніми даними, жертвами стихії стали 7 людей. 9 пропали безвісти, серед них дитина. В лікарнях перебувають 153 постраждалих», - йдеться в повідомлені.

Раніше повідомлялося, що внаслідок повені в Іркутській області Росії загинули п’ятеро людей, постраждали 353 осіб. У мережі з’явилося моторошне відео повені, зняте за допомогою дрона.

Ліві притоки Ангари вийшли з берегів. У п’яти районах Іркутської області підтоплено понад чотири тисячі будинків, в яких живуть близько десяти тисяч чоловік. Майже 27 тисяч людей залишилося без електрики. Паводок зруйнував 15 автомобільних мостів, затоплена ділянка федеральної траси «Сибір».

Особливо напружена ситуація склалася в місті Тулун (населення – 41 тисяча). Річка Ія, що вийшла з берегів, прорвала дамбу. Затоплено близько 900 будинків, в яких мешкає близько 1700 чоловік.

За даними видання «Сибирь.Реалии», багато жителів постраждалих районів говорять, що про загрозу затоплення їх ніхто не попередив, рятувальники МНС в перші дні повені відмовлялися евакуювати постраждалих, а місцева влада стверджували, що все під контролем.

Раніше стало відомо, що у Сибіру затопило місто Тулун і Тулунський районІркутської області через підйом рівня води.

До слова, 28 червня дорогу до аеропорту Шереметьєво в РФ затопило по пояс.

Нагадаємо, що негода 27 та 28 червня вирувала й в Україні. Було знеструмлено 211 населених пунктів у восьми областях.



