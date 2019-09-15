Сьогодні відзначається Міжнародний день демократії



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Демократія – це не тільки мета, але і процес

Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день демократії.

Міжнародний день демократії проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 13 грудня 2007 року. Демократія належить до універсальних і засадничих загальнолюдських цінностей і принципів Організації Об’єднаних Націй.

Хоча у демократій і є загальні риси, але єдиної моделі демократії у світі не існує. Ця форма правління відома в історії ледве чи не раніше, ніж інші форми політичної організації суспільства. Державні форми демократії були досить добре відомі античному світу. У Стародавній Греції вони упродовж тривалого часу чергувалися з різноманітними формами монократії (тираніями, деспотіями), в Стародавньому Римі республіканська демократія протягом декількох сторіч передувала правлінню монархічного імперського типу. Потім було європейське Середньовіччя з його демократичними містами-державами (Венеція, Женева, Лукка). Про демократію писали Арістотель і Платон, Монтеск’є і Джон Локк, Руссо і Робесп’єр. Примітно, що демократія, на відміну від недемократичних типів правління (тоталітарних, авторитарних), не спрощує відносин суспільства і держави, народу і влади сильними і примітивними засобами тиску, а навпаки – ускладнює їх. Такі демократичні процеси, як вибори і конституційні реформи, досягнення мирних угод, допомагають зберігати баланс між різними політичними інтересами, зміцнювати стабільність і знижувати ризик виникнення насильства.

Як зазначають в ООН, демократія – це не тільки мета, але і процес, і лише за умови повної участі та підтримки міжнародної спільноти, державних органів влади, суспільства і окремих громадян, ідеали демократії можуть дійти до кожної людини в будь-якому куточку світу.

«Демократія це механізм, який гарантує, що нами керують не краще, ніж ми на це заслуговуємо», – відзначав Джорж Бернард Шоу.