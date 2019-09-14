Пристайко розповів, за яких умов на сході України з’являться миротворці ООН



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Вадим Пристайко Фото: yes-ukraine.org

Ми намагаємось зробити чесну спробу виконати те, що пообіцяли – голова МЗС

Український уряд вдасться до миротворчої операції ООН у разі, якщо інші варіанти досягнення миру проваляться.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко на 16-й щорічній зустрічі YES, передає УНН.

«Миротворча операція, для поточного українського уряду, це дещо, до чого ми вдамося, але в самому кінці. Ми намагаємось зробити чесну спробу виконати те, що пообіцяли ми, або наші попередні уряди. Якщо все провалиться, тоді нам потрібно буде покластися на миротворчу операцію, ми попросимо міжнародну спільноту допомогти з цим, і тоді ми намагатимемось якось пересилити російську готовність чи відсутність готовності реально запровадити цю миротворчу операцію у будь-якій формі, яку ми можемо собі уявити», – зауважив міністр.

Нагадаємо, раніше Вадим Пристайко заявив, що лідери чотирьох країн «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції і Росії на імовірній зустрічі не планують підписувати жодних документів.

Як повідомлялося, Пристайко сказав, що Миротворчої місії в «мінських домовленостях» немає.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що проти миротворців на Донбасі.