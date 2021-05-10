  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Україна планує запустити на орбіту сім супутників та створити космодром

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна планує запустити на орбіту сім супутників та створити космодром - Україна планує запустити на орбіту сім супутників та створити космодром
    Україна планує запустити на орбіту сім супутників та створити космодром
    Фото з відкритих джерел

    Супутник вже складений і проходить випробувая.

    Україна протягом п'яти років планує вступити до Європейського космічного агентства та створити супутникове угрупування семи українських супутників. Запуск відбудеться з пускового майданчику SpaceX. Про це в ефірі телеканалу «Перший діловий» розповів голова державного космічного агентства України Володимир Тафтай.

    Він назвав ключові цілі космічної програми на п’ять років.:

    • вступ до Європейського космічного агентства;
    • створення українського космодрому;
    • створення супутникового угрупування семи українських супутників;
    • вихід на орбіту супутника Січ-2-30, який буде готовий у жовтні та запущений у грудні 2022 року. Запуск відбудеться з пускового майданчику SpaceX.

    Супутник вже складений і проходить випробувая. Це один із спільних проектів з Європейським космічним ннагентством.

    Супутники будуть орієнтовані на дистанційне зондування, тобто це фотографування поверхні Землі з космосу.

    «Можна попередити несанкціоноване використання лісових масивів, вирубку лісів, використання водних ресурсів, пожежі, адже завдяки супутникам інформацію можна отримати швидше, коли проблема тільки розпочинається», - зазначив Тафтай.

    Програма потребує 15 мільярдів гривень на п'ять років.

    Теги: Україна SpaceX
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies