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    Випробування Starship: корабель успішно приземлився (відео)

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    Випробування Starship: корабель успішно приземлився (відео)

    Starship не вибухнув і не пошкодився при посадці

    Компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска сьогодні провела випробування корабля Starship в Техасі. Випробування пройшли успішно, корабель приземлився. Трансляція випробувань велася в Youtube на каналі компанії SpaceX.

    Як видно по відео, корабель SN15 вдало покинув Землю і піднявся приблизно на 10 км.

    Після цього він перекинувся на бік і відправився назад на Землю. Посадка пройшла плавно.

    Зазначимо, що на цей раз Starship не вибухнув і не пошкодився при посадці. Випробування можна вважати вдалим. Правда, після посадки він злегка загорівся, але його відразу ж загасили.

    При цьому попередня версія корабля вибухнула через кілька хвилин після посадки.

    До слова, на носі космічного корабля Crew Dragon, створеного американською компанією SpaceX, з’явиться скляний купол, призначений для космічних туристів. У польоті візьмуть учать винятково цивільні особи, не пов’язані з NASA.

    Як повідомлялося, прототип транспортної системи Starship компанії SpaceX американського інженера і підприємця Ілона Маска в ході чергових випробувань здійснив жорстку посадку. Starship розбився, ймовірно, через проблеми з другим двигуном Raptor.

    Теги: корабель NASA SpaceX YouTube
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