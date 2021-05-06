Випробування Starship: корабель успішно приземлився (відео)

Starship не вибухнув і не пошкодився при посадці

Компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска сьогодні провела випробування корабля Starship в Техасі. Випробування пройшли успішно, корабель приземлився. Трансляція випробувань велася в Youtube на каналі компанії SpaceX.

Як видно по відео, корабель SN15 вдало покинув Землю і піднявся приблизно на 10 км.

Після цього він перекинувся на бік і відправився назад на Землю. Посадка пройшла плавно.

Зазначимо, що на цей раз Starship не вибухнув і не пошкодився при посадці. Випробування можна вважати вдалим. Правда, після посадки він злегка загорівся, але його відразу ж загасили.

При цьому попередня версія корабля вибухнула через кілька хвилин після посадки.

До слова, на носі космічного корабля Crew Dragon, створеного американською компанією SpaceX, з’явиться скляний купол, призначений для космічних туристів. У польоті візьмуть учать винятково цивільні особи, не пов’язані з NASA.

Як повідомлялося, прототип транспортної системи Starship компанії SpaceX американського інженера і підприємця Ілона Маска в ході чергових випробувань здійснив жорстку посадку. Starship розбився, ймовірно, через проблеми з другим двигуном Raptor.