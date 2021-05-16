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    Білий дім розкрив деталі переговорів щодо Сектору Гази

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    Президент США наголосив, що &laquo;Хамас&raquo; має припинити ракетні обстріли Ізраїлю - Білий дім розкрив деталі переговорів щодо Сектору Гази
    Президент США наголосив, що «Хамас» має припинити ракетні обстріли Ізраїлю

    У розмові з Нетаньягу американський лідер підтвердив підтримку права Ізраїлю на самозахист від ракетних ударів

    У Білому домі повідомили подробиці переговорів президента США Джо Байдена із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і президентом Палестини Махмудом Аббасом, проведених у суботу, 15 травня.

    Так, у розмові з Нетаньягу американський лідер підтвердив підтримку права Ізраїлю на самозахист від ракетних ударів.

    «Президент знову підтвердив свою підтримку права Ізраїлю захищати себе від ракетних ударів з боку «Хамас» та інших терористичних груп у Газі ... Він висловив стурбованість з приводу захисту та безпеки журналістів і наголосив на необхідності забезпечити їх захист», – йдеться в повідомленні.

    У розмові з Аббасом Байден заявив про прихильність США врегулюванню палестино-ізраїльського конфлікту шляхом переговорів.

    «Президент підкреслив його рішучу прихильність врегулюванню переговорним шляхом на основі співіснування двох держав», – сказано в повідомленні.

    Байден вважає, що такий підхід є «найкращим способом для досягнення справедливого і міцного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту».

    Президент США також наголосив, що «Хамас» має припинити ракетні обстріли Ізраїлю.

    Як повідомлялося, Байден обговорив з Нетаньягу наслідки удару по офісам ЗМІ.

    Нагадаємо, у Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

    Як відомо, «Хамас» почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За даними на вечір 14 травня, з ізраїльського боку загинуло не менше 10 осіб, з палестинської – майже 140, у тому числі близько 40 дітей.

    Минулої ночі повідомлялося, що Ізраїль почав атакувати Сектор Гази авіацією та наземними силами.

    Тим часом збройні сили Ізраїлю стверджують, що нині в Секторі Гази немає підрозділів, які здійснюють наземну військову операцію.

    Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.

    До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

    У Секторі Гази проживає приблизно 1600 громадян України (переважно українські жінки, які перебувають у шлюбі з палестинцями, і члени їхніх сімей). Станом на 14 травня загиблих або поранених серед українських громадян внаслідок загострення конфлікту немає. У суботу зранку повідомлялося, що принаймні 80 з них висловили бажання покинути зону бойових дій.

    Наразі МЗС шукає шляхи евакуації українців з Сектору Гази.

    Теги: США Джозеф Байден Ізраїль обстріл президент Сектор Гази Беньямін Нетаньягу ХАМАС Палестина
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