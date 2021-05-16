Глава Пентагону підтримав Ізраїль в праві захищати себе від ракетних ударів

Очільник Пентагону засудив те, що «Хамас» навмисно націлює свої удари на ізраїльське цивільне населення

Ллойд сподівається на швидку деескалацію конфлікту і відновлення спокою в регіоні

Глава міноборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Бені Ганцем.

Про це у неділю, 16 травня, Ллойд повідомив у Twitter.

«Я сьогодні знову розмовляв з міністром оборони Ізраїлю. Я підтвердив право Ізраїлю на самозахист і засудив те, що «Хамас» навмисно націлює свої удари на ізраїльське цивільне населення», – зазначено в повідомленні.

Також в ході бесіди Ллойд заявив, що сподівається на швидку деескалацію конфлікту і відновлення спокою в регіоні.

Напередодні президент США Джо Байден провів телефонні переговори із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і президентом Палестини Махмудом Аббасом.

Зазначимо, усі авіакомпанії світу закрили польоти до Ізраїлю через обстріли.

Нагадаємо, з 10 травня із Сектора Газа по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

До слова, у Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.

До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».