Деякі країни колишнього СРСР допомагають РФ обходити санкції: деталі

Обсяг торгівлі Грузії з Росією, відколи Москва розпочала тотальне вторгнення в Україну, зріс майже на 22%

Грузія, Вірменія та Казахстан активно допомагають Росії обходити західні санкції, запроваджені проти москви через її вторгнення в Україну, ідеться в публікації Politico.

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Про активізацію бізнесу з перепродажу в цих країнах свідчить значне зростання експорту в Росію. Ідеться головним чином про постачання недоступних для РФ західних товарів.

Митні дані з платформи Trade Data Monitor свідчать, що обсяг торгівлі Грузії з Росії, відколи Москва розпочала тотальне вторгнення в Україну, зріс майже на 22%, а кількість алкоголю, який країна експортує в РФ, зросла більш як на 120%.

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Експорт Казахстану до Росії зріс за той самий період на 57%.

За даними Світового банку, ВВП Вірменії, яка підтримує тісні торговельні зв'язки з Росією, торік несподівано зріс на 11%, тоді як експорт до РФ збільшився у п'ять разів, а перекази з Росії підскочили у сім разів порівняно з минулим роком.

Нові ланцюги поставок, які забезпечують росіян алкоголем, предметами розкоші та іншими товарами, підривають зусилля Європи щодо покарання москви й мають бути заблоковані, заявив в інтерв'ю виданню міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

За його словами, Вільнюс закликає ЄС призначити комісара з нагляду за розробкою та застосуванням санкцій проти росії та її партнерів.

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Як зазначалося раніше, США можуть запровадити санкції щодо казахстанських банків та компаній за допомогу Росії в ухиленні від обмежувальних заходів Заходу. Про це заявила 2 квітня помічниця заступника міністра фінансів США Елізабет Розенберг, яка прибула на переговори до Астани.