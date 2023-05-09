Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дуже кислі обличчя. Як закордонні гості слухали промову Путіна (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Дуже кислі обличчя. Як закордонні гості слухали промову Путіна (фото)
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко
фото з відкритих джерел

Урочистості, до яких так готувався диктатор, не вразили закордонних політиків

У столиці Росії Москві на параді, приуроченому до Дня перемоги, президенти дружніх до Путіна країн сиділи засмученими. Їх не вразив ані виступ диктатора, ані російські військові й техніка. Зауважимо, що на параді була відсутня авіація й танки (окрім музейного Т-34).

Іноземні політики слухали свого товариша Путіна без емоцій, згорблені й сонні.

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон
Президент Таджикистану Емомалі Рахмон
фото з відкритих джерел
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
фото з відкритих джерел
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оточили ветерана
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оточили ветерана
фото з відкритих джерел

Путін під час параду також сів поміж ветеранів.

Президент РФ Володимир Путін
Президент РФ Володимир Путін
фото з відкритих джерел

На День перемоги до Москви завітали самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Туркменістану Сердар Бердимухам.

3 фото
На весь екран
Гості Путіна під час параду на Червоній площі у столиці країни-агресорки
фото: Риа новости

Як відомо, на параді з промовою виступив президент РФ Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну проти Росії й неонацистську нечисть. Промова була короткою (як і сам парад) та без розповідей про уявні «перемоги великої російської армії». Не пролунали й слова про військові поразки країни-агресорки.

Нагадаємо, співзасновник «Монобанку» та ініціатор створення українського безпілотника «Довбуш Т10» Володимир Яценко пообіцяв 20 млн грн виробнику, чий безпілотник за допомогою військових приземлиться на Червоній площі в Москві 9 травня.

Напередодні росіяни розповіли, що навідались на Красну площу послухати звуки двигуна, а не Путіна.

Зауважимо, Путін може образитись: росіяни відповіли чому прийшли на парад у Москві (відео).

До слова, своїм прихильникам диктатор приготував подарунки – парад у Москві: що відбувається на Красній площі (фото, відео).

Раніше повідомлялося, що на параді у столиці країни-агресорки буде декілька закордонних гостей. У гості до Путіна мали приїхати глави п’яти країн, а також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Нині стало відомо, що до Путіна на парад перемоги приїхало сім закордонних лідерів.

Зазначимо, що раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що на параді до 9 травня у Москві буде лише один іноземний лідер, бо «дата не кругла».

Напередодні парад до 9 травня скасували в Курську та Бєлгороді. У Курську так вирішили зробити з міркувань безпеки, а в Бєлгороді – щоб «не провокувати противника». Також росіяни вирішили не проводити паради в тимчасово окупованих Криму та Севастополі.

Калузька область теж із міркувань безпеки відмовилася від феєрверків та масових заходів під час травневих свят, зокрема на День перемоги 9 травня.

Читайте також: Парад у Москві: що відбувається на Красній площі (фото, відео)
Теги: Олександр Лукашенко путін парад Нікол Пашинян диктатор росіяни Москва росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фігурантами слідства є двоє мешканців Донецької та Харківської областей
СБУ затримала на сході України російських агентів: «полювали» на Himars
5 травня, 13:25
Уряд Росії хоче залучити в економіку приватні інвестиції
Гроші на ракети закінчились? Росія терміново шукає у інвесторів $126 млрд
4 травня, 21:57
БПЛА може збирати розвідувальну інформацію, забезпечуючи сталий відеозв’язок з оператором на відстані до 30 кілометрів
Окупанти сприйматимуть за птаха: у Харкові презентовано унікальний БПЛА (фото)
3 травня, 14:59
Кремль з дитинства прищеплюють росіянам «победобєсіє»
Старі пісні про мир і війну
2 травня, 19:09
«Безсмертний полк» дістався Африки: РФ провела улюблену акцію Путіна на іншому континенті (відео)
«Безсмертний полк» дістався Африки: РФ провела улюблену акцію Путіна на іншому континенті (відео)
2 травня, 14:34
на перегляд російських пропагандистських фільмів росіяни примусово звозять працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств
На окупованих територіях ворог змушує місцевих жителів дивитися пропагандистські фільми
27 квiтня, 23:11
Американський генпрокурор анонсував відрядження до посольства США в Україні постійного юридичного радника
США допоможуть Україні розслідувати воєнні злочини РФ: деталі
17 квiтня, 22:44
У центрі Санкт-Петербурга радикали зірвали український прапор
У Петербурзі зірвали український прапор. Запитання до Верховної Ради
17 квiтня, 07:21
У злитих документах також наводяться дані про російські та українські втрати техніки
Розсекречені документи: розвідка США назвала втрати у війні
13 квiтня, 09:27

Політика

День Європи: які чотири головні проблеми потрібно вирішувати спільноті
День Європи: які чотири головні проблеми потрібно вирішувати спільноті
Генсек ООН виключив можливість мирних переговорів між Україною та РФ
Генсек ООН виключив можливість мирних переговорів між Україною та РФ
У Варшаві активісти «привітали» російських дипломатів із 9 травня
У Варшаві активісти «привітали» російських дипломатів із 9 травня
Пригожин пригрозив Путіну оприлюднити правду про Бахмут (відео)
Пригожин пригрозив Путіну оприлюднити правду про Бахмут (відео)
Дуже кислі обличчя. Як закордонні гості слухали промову Путіна (фото)
Дуже кислі обличчя. Як закордонні гості слухали промову Путіна (фото)
Уряд Нідерландів розглядає можливість передачі Україні винищувачі F-16
Уряд Нідерландів розглядає можливість передачі Україні винищувачі F-16

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Міноборони показало, як сили ППО вночі збивали дрони над Києвом (відео)
14K
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
13K
Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи
11K
Чи буде відключення світла з 15 травня: роз’яснення «Укренерго»
9975
Кардіолога відомої клініки, де лікувалися українські політики, затримано за вбивство пацієнтів
9636
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)

Новини

Нічний терор 9 травня: рашисти випустили по Україні 25 ракет
Сьогодні, 07:36
Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
7 травня, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
7 травня, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
7 травня, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
7 травня, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
7 травня, 15:57

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту