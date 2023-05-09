Дуже кислі обличчя. Як закордонні гості слухали промову Путіна (фото)

Урочистості, до яких так готувався диктатор, не вразили закордонних політиків

У столиці Росії Москві на параді, приуроченому до Дня перемоги, президенти дружніх до Путіна країн сиділи засмученими. Їх не вразив ані виступ диктатора, ані російські військові й техніка. Зауважимо, що на параді була відсутня авіація й танки (окрім музейного Т-34).

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Іноземні політики слухали свого товариша Путіна без емоцій, згорблені й сонні.

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон фото з відкритих джерел

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв фото з відкритих джерел

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оточили ветерана фото з відкритих джерел

Путін під час параду також сів поміж ветеранів.

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Президент РФ Володимир Путін фото з відкритих джерел

На День перемоги до Москви завітали самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Туркменістану Сердар Бердимухам.

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Гості Путіна під час параду на Червоній площі у столиці країни-агресорки фото: Риа новости

Як відомо, на параді з промовою виступив президент РФ Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну проти Росії й неонацистську нечисть. Промова була короткою (як і сам парад) та без розповідей про уявні «перемоги великої російської армії». Не пролунали й слова про військові поразки країни-агресорки.

Нагадаємо, співзасновник «Монобанку» та ініціатор створення українського безпілотника «Довбуш Т10» Володимир Яценко пообіцяв 20 млн грн виробнику, чий безпілотник за допомогою військових приземлиться на Червоній площі в Москві 9 травня.

Напередодні росіяни розповіли, що навідались на Красну площу послухати звуки двигуна, а не Путіна.

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Зауважимо, Путін може образитись: росіяни відповіли чому прийшли на парад у Москві (відео).

До слова, своїм прихильникам диктатор приготував подарунки – парад у Москві: що відбувається на Красній площі (фото, відео).

Раніше повідомлялося, що на параді у столиці країни-агресорки буде декілька закордонних гостей. У гості до Путіна мали приїхати глави п’яти країн, а також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Нині стало відомо, що до Путіна на парад перемоги приїхало сім закордонних лідерів.

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Зазначимо, що раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що на параді до 9 травня у Москві буде лише один іноземний лідер, бо «дата не кругла».

Напередодні парад до 9 травня скасували в Курську та Бєлгороді. У Курську так вирішили зробити з міркувань безпеки, а в Бєлгороді – щоб «не провокувати противника». Також росіяни вирішили не проводити паради в тимчасово окупованих Криму та Севастополі.

Калузька область теж із міркувань безпеки відмовилася від феєрверків та масових заходів під час травневих свят, зокрема на День перемоги 9 травня.